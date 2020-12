Deset témat pro rozvíjející se trhy po bolestivém roce 2020

I když analytici a investoři se často přiklánějí k tomu, že rok 2021 bude na rozvíjejících se trzích rokem pokračujícího ekonomického hojení, některá rizika v dohledné době nezmizí. Napsala o nich agentura Bloomberg.

Distribuce vakíny

Pokrok na poli vakcín zavdal příčinu k optimismu, že pandemii se podaří dostat pod kontrolu. Banko jako Holdings ale před nadměrným nadšením varují. Distribuce a dostupnost vakcíny podle ní mohou způsobit, že rozvíjející se trhy budou zaostávat za svými vyspělejšími kolegy Mnoho rozvíjejících se zemí musí spoléhat na mezinárodní skupiny, které jim slíbily zajištění vakcíny. K přepravě a distribuci vakcíny je důležitá mít vyspělou infrastrukturu a zdravotní expertizu, která nemusí být ve všech zemích dostupná.



Zvraty v politice



Centrální banky následovaly svoje vyspělé partnery a snížily v 2020 úrokové sazby na rekordní minima. Někteří tvůrci měnové politiky by se ale nyní, kdy se na scénu dostává vakcína a zvyšuje se riziko inflace, dostanou pod narůstající tlak na změnu tohoto kurzu. Do popředí se bude toto téma dostávat stále více i v následujícím roce, uvedl Jean-Charles Sambor, šéf dluhopisů rozvíjejících se trhů v Asset Management



Hora dluhu

Bezprecedentní stimulační opatření na rozvíjejících se trzích vyhnaly úrovně zadlužení na rekordní maxima. Na příklad Brazílie utrácí ekvivalent 8 % svého hrubého domácího produktu ba boj s dopady koronavirové pandemie.

V roce 2021 se pozornost pravděpodobně zaměří na to, jak to budou tyto státy splácet.

Znepokojení je možné vnímat už nyní. Moody’s Investors Service předpokládá, že v případě Turecka dluhová zátěž poskočí nad 40 % HDP pro rok 2020 z 32,5 % v uplynulém roce 2019. Jihoafrické republice byl rating kvůli dluhové trajektorii snížen a kvůli bobtnajícímu deficitu je v ohrožení úvěrový rating Kolumbie, který je stále v investičním stupni.

Ratingová agentura Fitch má nejvyšší bilanci čistých negativních výhledů pro evropské rozvíjející se trhy za více než desítku let a Oxford Economics říká, že narůstající vládní dluh zpomalí zotavování Latinské Ameriky.

Bidenův obrat

Aktiva na rozvíjejících se trzích podpořilo vítězství Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách v USA. Narůstají však obavy, že jeho administrativa by v delším horizontu nemusla být pro mnoho rozvíjejících se zemí tolik pozitivní. Ruský rubl se v předvečer amerických voleb propadal, jak se investoři obávali tvrdšího postupu Bidenovy vlády.

Turecký prezident Erdogan, které prý Biden nazval autokratem, I saúdská král Salmán bin Abdul Azíz se také chystají na horší časy.



Nový prezident podle Eurasia Group pravděpodobně v prvním pololetí 2021 naváže na úlevy v protiíránských sankcích výměnou za blokování jaderného programu. Přísnější by naopak mohla být rétorika vůči Saúdské Arábii, Izraeli a Egyptu.



Vzestup Číny

Čína vévodí globálnímu zotavování z koronaviru a je jediným velkým státem, kterého letos čeká hospodářský růst. Global Markets a Asset Management jsou některými ze subjektů, které předpokládají, že Bidenova administrativa zaujme mírnější postoj v otázce obchodních vztahů s Čínou. Mohlo by to pomoci zájmu investorů o tuto asijskou exportní velmoc. Narůstající ekonomická síla Číny by této zemi mohla dodat odvahu na globální scéně, což by mohlo podnítit geopolitické napětí.



Politická rizika



Rok 2020 přinesl převratné událostí na domácí politické scéně mnoha rozvíjejících se zemí. Tento trend by mohl zůstat hlavním rizikem I nadcházející rok.

Prodemokratické demonstrace v Thajsku by mohly zhatit vyhlídky na zotavení tažeké spotřebou, domnívá se Maybank Kim Eng Research. V sousední Malajsii premiér Muhyiddin Yassin těsně ustál zkoušku svého vůdcovství a je pod rostoucím tlakem vypsat volby. Polskem zmítají protesty kvůli právu na potrat a v Chile se chystají pustit do procesu k přepsání své ústavy. Peruánská vláda pracuje na stabilitě poté, co nečekané sesazení prezidenta Martína Alberto Vizcarry vyvolalo vlnu veřejných protestů.

Restrukturalizace Latinské Ameriky

Dluhy zemí Latinské Ameriky narostly v roce 2020 o několik stupňů. Argentině a Ekvádoru se podařilo dosáhnout dohod s věřiteli, euforie ale netrvala dlouho. Argentinské dluhopisy se propadly kvůli obavám, zda vláda dokáže nastartovat hospodářský růst. V centru pozornosti budou příští rok jednání s MMF.

Také ekvádorský dluh nabobtnal na spekulacích, že prezidentské volby v nadcházejícím roce vyhraje levicový kandidát Andres Arauz. Tyto vyhlídky mohou být podle firmy Amherst Pierpont Securities zdrojem kolísavosti v cenách pohonných hmot.

Turecko v centru pozornosti

Turecko se v letošních novinových titulcích objevovalo docela často. Turecká lira ztratila na hodnotě více než všechny další obdobné měny s výjimkou argentinského pesa. Až do listopadu turečtí činitelé odolávali tlaku na zvyšování úrokových sazeb dokud prezident Erdogan envyhodil guvernéra centrální banky a dokud jeho nástupce nezvedl hlavní sazbu nejvíce za poslední dva roky. Guvernér Naci Abgal v polovině prosince slíbil, že Turecko utáhne svou měnovou politiku ještě víc, aby zastavilo inflaci v zemi, kde je cenová stabilita klíčovým předpokladem udržitelného hospodářského růstu. Podle je k obnovení důvěry nutné další utahování měnové politiky. Prosincové americké sankce ale náladě asi moc nepomohly.



Africké hoře

Slepé rameno rozvíjejících se trhů nabylo v roce 2020 nově na významu. V Zambii explodovala dluhová krize, což investorům posloužilo jako připomínka finančních obtíží na nejchudším kontinentu na světě. Zambie si od roku 2012 půjčovala ve velkém, když jí ale investoři nechtěli nechat zmrazit splátky úroků, stala se první africkou zemí během pandemie, která přestala být schopná plnit svoje závazky. Vláda pak začala jednat s MMF.

Podle hlavní ekonomky Světové banky Carmen Reinhartové je v ohrožení mnoho dalších nízkopříjmových ekonomik a několik rozvíjejících se trhů.

Etické investování

Investice spojené s kritérii ochrany životního prostředí, sociálními kritérii a požadavky na řízení podnikly v tomto roce krok směrem k mainstreamu a příští rok by měl tento vývoj nabrat dále na rychlosti. Akciím a dluhopisům z ranku ESG se během koronavirového výprodeje dařilo mnohem lépe než tradiční konkurenci.

Vlády a firmy napříč rozvíjejícím se světem prodaly dosud nevidané množství tak zvaných sociálních bondů, tedy dluhových cenných papírů, jejichž výtěžek je využit na naplňování lidských potřeb. Nový slib směrem k řešení klimatické změny učinila Čína a Joe Biden je hlasitým podporovatelem environmentálních změn. Aktiva související s nízkými uhlíkovými emisemi a čistou energií by si příští rok mohla vést lépe než ostatní, tvrdí servis Bloomberg Intelligence.