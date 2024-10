Inflace v Turecku se v září poprvé za více než rok snížila pod 50 procent

Meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v září zpomalil na 49,38 procenta z 51,97 procenta v předchozím měsíci. Míra inflace tak poprvé od loňského července klesla pod 50 procent, oznámil dnes turecký statistický úřad.



Zpomalení tempa meziročního růstu spotřebitelských cen je ale méně výrazné, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Bloomberg předpovídali, že inflace sestoupí na 48,3 procenta.



V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny v Turecku v září zvýšily o 2,97 procenta. Meziměsíční růst cen tak zrychlil ze srpnových 2,47 procenta a překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 2,2 procenta.



Údaje by tak mohly mít negativní vliv na vyhlídky na snižování úrokových sazeb. Turecká centrální banka loni v červnu zahájila rázné zvyšování úrokových sazeb ve snaze dostat inflaci pod kontrolu. Její základní sazba tak vzrostla z 8,50 procenta na současných 50 procent. Centrální banka doufá, že si jí do konce roku podaří inflaci snížit na 38 procent, uvedla agentura AFP.



Centrální bankéři přikročili ke zpřísňování měnové politiky, když prezident Recep Tayyip Erdogan změnil postoj a přestal brojit proti vysokým sazbám. Jeho někdejší přístup je podle většiny ekonomů zodpovědný za to, že se do Turecka vrátila měnová krize, která prudce zvýšila životní náklady.