Turecká centrální banka překvapivě zvýšila základní úrok na 46 procent

Turecká centrální banka dnes překvapivě zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 46 procent z dosavadních 42,5 procenta. Snaží se tak obnovit důvěru investorů poté, co růst politického napětí v zemí a celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedly k rozsáhlým prodejům turecké měny, napsala agentura Bloomberg.



Investory znepokojilo zejména březnové zatčení istanbulského starosty Ekrema Imamoglua, který je významným opozičním politikem a oponentem prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Zatčení vyvolalo v Turecku největší vlnu protestů za posledních více než deset let.



Turecká lira se v březnu propadla na rekordní minimum vůči americkému dolaru, pokles vykázaly rovněž ceny tureckých dluhopisů. To přimělo turecké úřady k opatřením ke stabilizaci situace na finančních trzích. Podle odhadů vynaložila turecká centrální banka na podporu domácí měny kolem 50 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč), píše Bloomberg.



Většina analytiků předpokládala, že turecká centrální banka dnes základní sazbu ponechá beze změny. Překvapivé zvýšení sazby vedlo k mírnému posílení turecké liry, napsala agentura Reuters.