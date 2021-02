Seznamka Bumble vedená ženami po svém IPO zamířila o 64 % nahoru

Bumble, aplikace na seznamování, kde mohou první krok udělat pouze ženy, dosáhla při svém obchodním debutu růstu o 64 % poté, co už byla rozšířena její počáteční veřejná nabídka. Firma tak získala 2,15 miliardy dolarů.

Akcie společnosti se začaly ve čtvrtek v New Yorku obchodovat za 76 USD a rostly až o 85 % oproti upisovací ceně. Nakonec uzavřely na 70,31 USD, což podle výpočtů agentury Bloomberg oceňuje Bumble na zhruba 14 miliard USD včetně dluhu.

Obchodování akcií Bumble v první obchodní den, zdroj: Patria

Generální ředitelka Whitney Wolfe Herd, která je v 31 letech nejmladší ženou, která ve Velké Británii zaujala pozici generální ředitelky u velké společnosti, ve čtvrtek uvedla, že je vděčná ostatním ženám, které jí vydláždily cestu a že Bumble použije výtěžek z IPO na splacení dluhu a potenciální realizaci akvizic. "Jsme velmi zaměřeni na agresivní mezinárodní růst," řekla Wolfe Herd.

Bumble ve středu prodal 50 milionů akcií za upisovací cenu 43 USD poté, co nabídl 45 milionů akcií za 37 až 39 USD za kus. Tento cíl byl už dříve na výšen z původních 34,5 milionu akcií za 28 až 30 dolarů. Za devět měsíců končících 30. září měla společnost Bumble podle žádosti čistou ztrátu ve výši 28 milionů USD připadající na vlastníky a akcionáře z výnosů 413 milionů USD. Akcie Bumble se obchodují na Nasdaq Global Select Market pod symbolem BMBL.

Wolfe Herd založila aplikaci Bumble v roce 2014 poté, co se podílela na založení seznamovací aplikace Tinder. Blackstone Group převzal majoritní podíl v mateřské společnosti Bumble v roce 2019 v transakci, která tuto firmu ocenila na 3 miliardy USD. Mezi další investory patří Accel, Greycroft a Bessemer Venture Partners.

Přestože ženy tvoří polovinu celosvětové populace, ženy, které se vypracovaly na vyšší pozice, tvoří podle indexu Bloomberg Billionaires méně než 5 % z 500 nejúspěšnějších. A z 559 společností, které v USA v posledních 12 měsících vstoupily na burzu, byly pouze dvě, kromě společnosti Bumble, založeny ženami.

"Doufejme, že nebudeme jen výjimečný titulek," uvedla ve čtvrtek Wolfe Herd v rozhovoru pro Bloomberg Television s odkazem na jedinečnost vedení firmy Bumble ženami. "Doufejme, že to bude norma. Je to správná věc, je to pro nás priorita a měla by to být priorita pro všechny ostatní,“ dodala. "Přidáváte se na naši velmi dlouhou cestu ve snaze učinit vztahy zdravější a spravedlivější a vybudovat značku, která rezonuje nejen u žen, ale vytváří lepší vztahy pro všechny," řekla.

Sarah Kunst, výkonná ředitelka Cleo Capital, která radí společnosti Bumble při investování do dalších start-upů vedených ženami, připisuje Wolfe Herd vizi značky a inspirativní zákazníky. "Svět v posledních několika letech pokročil k tomu, že 'to ženy samozřejmě také mohou,“ řekla Kunst a poznamenala, že Bumble ukázal, že několikamiliardový technologický byznys mohl být vybudován v texaském Austinu namísto Silicon Valley. "Tato společnost překonala spoustu norem," řekla Kunst.

Zpočátku chtěla Wolfe Herd vytvořit sociální síť pro ženy, aby si navzájem posílaly komplimenty, ale nakonec se zaměřila na radu ruského technologického miliardáře Andrey Andreeva, zakladatele datovací aplikace Badoo, na seznamku. Ta se stala druhou nejpopulárnější seznamovací aplikací v USA, kde mají ženy větší moc a kde se důsledně hlídá obtěžování.

V dopise investorům Wolfe Herd uvedla, že to, že ženy dělají první krok, je „mocný posun“. "Ve světě seznamování stále vládla archaická genderová dynamika a staromódní tradice," řekla. "To vede ke všem druhům nezdravé dynamiky, která nakonec zbavila ženy postavení a vytvořila zbytečný tlak na muže."

Během pandemie koronaviru přidala Bumble do své aplikace hry a další funkce. Wolfe Herd uvedla, že věří, že společnost má dobrou pozici, protože svět se vynořuje ze sociální izolace. "Tato pandemie prokázala, že osamělost není způsob, jakým jsme byli stvořeni k životu," řekla. "Na druhou stranu máme pocit, že máme dobrou šanci prosperovat, protože lidé zažili skutečnou výhodu online seznamování. Není pravděpodobné, že se někdy vrátíme zpět k tomu, jak to bylo.“

