Hvězdný debut konkurenta TikToku. Akcie Kuaishou stouply o 160 %

Cena akcií technologické společnosti Kuaishou Technology se při svém dnešním debutu na burze v Hongkongu více než zdvojnásobila. Provozovatel sociální sítě pro krátká videa se tak stal pátou největší firmou na hongkongské burze. Nabídka akcií firmy je zároveň největší v Hongkongu od vstupu asijské divize pivovaru Budweiser v roce 2019, uvedla agentura Reuters.

Akcie Kuaishou, konkurenta TikToku, první obchodní den uzavřely na hodnotě 300 HKD, což firmu ohodnocuje na 1,23 bilionu HKD (3,4 bilionu Kč; 159 mld. USD). Cena pro primární nabídku byla stanovena na 115 HKD, tedy horní hranici cenového rozpětí, během prvního obchodního dne však akcie podniku otevřely na 338 USD a vystoupily až na 345 HKD. Za celý den pak titul registroval nárůst o zhruba 161 %.

Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon byl růst ceny akcií při debutu druhým nejvyšším na světě pro firmu s nabídkou akcií v přepočtu vyšší než miliarda USD. Celá transakce je také největším internetovým IPO od května 2019, kdy v USA svoje akcie prodal Uber Technologies, podotkla agentura Bloomberg.

Spektakulární burzovní debut zařadil devět let starou firmu mezi největší čínské technologické korporace, tedy giganty jako Didi nebo Meituan, a se svou cenovkou se přiblížila společnosti ByteDance, mateřské firmě TikToku.

Výkonný ředitel makléřské firmy Wealthy Securities Louis Tse uvedl, že dnešní růst akcií podpořila poptávka od klientů z pevninské Číny, kteří nemohou investovat do primárních nabídek v Hongkongu, ale mohou kupovat na sekundárním trhu, pokud ve městě mají makléřský účet. Nakupovali i drobní investoři, kterým se nepodařilo získat akcie v rámci nabídky.

Firmu Kuaishou podporuje společnost Tencent Holding. Firma byla podle svého prohlášení v prvních devíti měsících loňského roku druhou největší platformou pro krátká videa na světě. Podle údajů výzkumné společnosti iResearch měla v tomto období v průměru 275,9 milionu aktivních uživatelů denně. Pomohla jí k tomu i pandemie nemoci covid-19, která donutila mnoho lidí trávit více času na internetu.

Hvězdný burzovní začátek by mohl dodat kuráž většímu rivalovi ByteDance. O něm se dlouho spekuluje jako o kandidátu na IPO. Majitele TikToku ale loni zarazil boj o zákaz jeho celosvětově populární aplikace v USA poté, co byla tehdejší administrativou v čele s Donaldem Trumpem označena jako hrozba pro národní bezpečnost Spojených států.

A ještě jeden rekord padl v souvislosti s Kuaishou. Objednávky na její akcie podalo zhruba 1,4 milionu drobných investorů, tedy zhruba každý pátý obyvatel Hongkongu. Celkem to představuje objem 1,26 bilionu HKD, zatímco institucionální investoři podali objednávky za skoro 200 miliard. Jako by to připomínalo šílenou horečku v předvečer obrovitého primárního úpisu finanční skupiny Ant Group, která na svoji tranši pro drobné investory přilákala objednávky za 1,3 bilionu HKD. Loni v listopadu ale Peking její IPO na poslední chvíli zarazil. Nejisté regulatorní prostředí je pro čínské technologické firmy stále více realitou, napsaly k tomu dnes Financial Times.

“Růstové technologické společnosti jsou pořád hodně žádané,” připomíná ale podle Bloombergu Gary Dugan, generální ředitel Global CIO Office v Singapuru. Svět se pořád potýká s Covid krizí a investoři jsou pořád zaměření na technologické tituly se silným růstovým příběhem, podotýká.

Kuaishou založil Čcheng I-siao, nynější produktový ředitel, před zhruba deseti lety jako nástroj na vytváření GIFů, krátkých animovaných obrázků pro chytré telefony. Později, když už byly chytré telefony výkonnější a datové sítě silnější, firma přerotovala na krátká videa. Nyní se do aplikace přihlásí více než 262 milionů čínských uživatelů v průměru 10krát denně. Sledováním videí a klábosením s jejich tvůrci tam stráví v průměru 86 minut.

Přístup na Kuaishou je zdarma. Hlavním zdrojem tržeb jsou právě interakce - mezi diváky videí a jejich tvůrci. Firma vydělává prodejem virtuálních předmětů, které uživatelé darují tvůrcům videí, internetovým marketingem a provizemi z elektronických obchodů na platformě.

Celkem firma z IPO získala 5,32 miliardy USD. Zisk z prodeje akcií chce použít na růst svého ekosystému, posílení výzkumu a selektivní akvizice.

