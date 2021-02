Finanční ředitelka PPF: Z Monety chceme národního bankovního šampióna, na burze zůstane

„Myslíme si, že naše nabídka umožní vybudovat z Monety národního bankovního šampiona v rámci top 3 bank na českém bankovním trhu. A aby to bylo úplně jasné: počítáme s tím, že Moneta by nadále měla zůstat obchodována na pražské burze, a její akcie být dostupné nejen velkým investorům, ale i široké investorské veřejnosti,“ odpovídá v rozhovoru pro iDnes.cz finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková.

Ani v případě, že skutečně získáme v Monetě kontrolní podíl akcií, nemá PPF zájem navyšovat svůj podíl nad rámec toho, co v rámci diskutované transakce případně získáme, uvedla Jirásková. „Bude-li transakce schválena a proběhne povinný výkup, odhadujeme, že se náš celkový podíl bude pohybovat zhruba někde mezi 50 - 60 procenty. Úplně přesně to předem nejde říct, záleží na výsledku dobrovolného odkupu, transakce samotné a případného povinného odkupu. Považujeme za správné mít v portfoliu tento typ likvidního aktiva, z tohoto úhlu pohledu to znamená obchodované,“ říká v rozhovoru pro iDnes.cz.

Dle Jiráskové není cílem PPF skoupit co nejvíc akcií Monety, ale co nejvyšší podpora pro spojení Monety s Air Bank a spol. „Není cílem ani ovládnutí valné hromady, jak někteří tvrdí. Je to tak, že dáváme těm akcionářům, kteří s fúzí nesouhlasí, okamžitě možnost svůj podíl prodat za odpovídající cenu,“ uvádí. Cenu 80 Kč/akcie považuje PPF za odpovídající. „Jde téměř o 35 procent vyšší cenu ve srovnání s šestiměsíčním průměrem, a jde o téměř dvacetiprocentní prémii proti zavírací ceně před oznámením naší nabídky,“ uvedla Jirásková.

Povinný odkup? Kolem 80 korun za akcii, pokud nastane

Pokud se PPF s Monetou dohodnou na spojení, bude muset ze strany PPF přijít povinná nabídka odkupu. Ta dle Jiráskové bude blízko nynější nabídky 80 korun za akcii. „Cena při povinné nabídce odkupu, ve skutečnosti nebude moci být pod cenou, kterou nabízíme teď v rámci dobrovolného výkupu. Nepředpokládáme ani její významné navýšení v rámci povinného výkupu,“ uvedla v rozhovoru.

Kolik Monety za kolik Air Bank a spol.

iDnes.cz v rozhovoru připomíná, že řada kritiků nabídky PPF tvrdí, že navržený poměr nadhodnocuje Air Bank. Jirásková se vrátila k nabídce, která padla již před dvěma, třemi lety. „Jednání selhala na kupní ceně, neboť Moneta nevěřila, že Air Bank plus český a slovenský Home Credit a Zonky jsou schopni splnit ambice vlastního business plánu,“ uvedla. Air Bank je dnes podle ní mnohem dál ve svých výsledcích i plánech, což se mimo jiné projevilo i ve zvýšeném zájmu potenciálních investorů o její koupi. „Air Bank má dnes 865 tisíc klientů a jen za loňský rok i přes omezení způsobená Covidem získala 84 tisíc nových. Z výsledku 492 milionů korun v roce 2017 se v roce 2019 čistý zisk více než ztrojnásobil na 1 549 milionů,“ uvedla krom jiného Jirásková pro iDnes.cz. „Námi navrhované exchange ratio pro spojení s Monetou vychází z čísel a faktů, nikoliv tužeb a přání. Budeme se snažit management Monety přesvědčit, že náš názor na hodnotu Air Bank je oprávněný a podložený průkaznými fakty a finančními výsledky. V rámci due diligence pak Monetě zpřístupníme veškeré požadované informace, aby se o tom sama přesvědčila,“ uvedla dále Jirásková.

Když akcionáři Monety plán odmítnou

Pokud nebude spojení Monety a Air Bank pro akcionáře Monety atraktivní a neschválí jej, PPF zůstane podle Jiráskové v Monetě v pozici minoritního investora. „A upřímně? Zůstaneme tam za dost vysokou pořizovací cenu, neboť cena na burze před uveřejněním naší nabídky byla 67 korun. A to pro nás rozhodně není nijak sexy varianta, ale jsme s ní srozuměni. Může to tak dopadnout, to je naše riziko,“ uvedla v rozhovoru Jirásková. Konstatovala, že „široká investorská veřejnost se shodne na tom, že Moneta je výborně řízená banka“ a PPF proto nemá v úmyslu vyvolávat nějaké zásadní personální změny v souvislosti jejího podílu v Monetě.

Stejná slova z HomeCredit

Investiční skupina PPF očekává, že nalezne dostatečnou podporu pro úspěch své nabídky pro Moneta Money Bank a skrze sloučení aktiv získá nad bankou kontrolu, přičemž nemá v plánu ji stahovat z burzy, prohlásil dnes podle agentury Reuters také výkonný ředitel společnosti Home Credit a akcionář PPF Jean-Pascal Duvieusart. "Jsme odhodláni ponechat akcie Monety veřejně obchodované," řekl také k nabídce PPF vůči Moneta. Cílem podle něj je vytvořit třetí největší banku na českém trhu spotřebitelského bankovnictví a pro malé a střední podniky.