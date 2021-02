Daimler plánuje oddělení divize nákladních vozů i změnu názvu

Německý automobilový koncern plánuje oddělení divize nákladních vozů a autobusů Truck a uvedení jejích akcií na burzu. Oznámila to včera firma. Dodala, že zbývající část podniku zahrnující výrobu osobních vozů by se v budoucnosti měla přejmenovat na Mercedes-Benz.



Investoři plány na rozdělení přivítali, akcie podniku dnes posílily o téměř devět procent. Obě části koncernu by podle měly být díky rozdělení schopny lépe reagovat na rychle se měnící podnikatelské prostředí.



Analytici považují rozdělení podniku za logický krok. "Výsledek je velmi příznivý pro všechny akcionáře," uvedl analytik Arndt Ellinghorst ze společnosti Bernstein. má v úmyslu rozdělit majoritní podíl v divizi Truck mezi současné akcionáře koncernu.



Akcionáři plánované změny ještě musejí schválit na mimořádné valné hromadě, které by se měla uskutečnit ve třetím čtvrtletí. "Předpokládá se, že uvedení divize Truck na frankfurtskou akciovou burzu se uskuteční před koncem roku 2021," napsal v dnešní tiskové zprávě. "Daimler má rovněž v úmyslu přejmenovat se ve vhodnou dobu na Mercedes-Benz," dodal.



Předseda představenstva a divize osobních vozů Mercedes-Benz Ola Källenius označil oddělení výroby nákladních aut za "historický moment a začátek rozsáhlé restrukturalizace podniku". Upozornil, že divize pro výrobu osobních a nákladních vozů působí v různých odvětvích se specifickými skupinami zákazníků, technologiemi a kapitálovými požadavky.



"Mercedes-Benz je nejhodnotnější luxusní automobilovou značkou na světě, která dodává náročným zákazníkům ty nejžádanější vozy. Truck nabízí zákazníkům špičková dopravní řešení a služby. Oba podniky působí v odvětvích, která čelí velkým technologickým a strukturálním změnám. Vzhledem k těmto okolnostem věříme, že budou fungovat nejefektivněji jako nezávislé firmy," uvedl Källenius.



Spekulace o možném uvedení divize nákladních vozů na burzu se objevovaly již delší dobu. "Pro Truck je to klíčový okamžik. S nezávislostí přicházejí nové příležitosti," uvedl předseda představenstva divize Martin Daum. "Budeme pokračovat v růstu a udržovat si vedoucí postavení v oblasti alternativních pohonů a automatizace," dodal.



Koncern v loňském roce stejně jako ostatní automobilky těžce zasáhla koronavirová krize. Firma v lednu oznámila, že prodej jejích osobních automobilů Mercedes-Benz se loni snížil o 7,5 procenta na zhruba 2,16 milionu vozů. Již pátým rokem za sebou nicméně zůstal nad dvoumilionovou hranicí.