Rozbřesk: Nejrychlejší růst zadlužení od pádu Lehman Brothers…jaké mohou být problémy?

V uplynulém roce vzrostly v Evropě úvěry podnikům nejrychlejším tempem od roku 2008. Je to logické. Řada odvětví musela překonat výpadky v tržbách a sáhnout si na úvěry garantované (alespoň z části) národními vládami. S tím, jak se pandemie prodlužuje, nicméně také roste riziko, že řada úvěrů nebude splacená.



Pohled z hodně velké výšky sice ukazuje, že spolu s úvěry šly vzhůru i vklady podniků. To je ale poměrně normální vlastnost finančního systému – pokud banka poskytuje úvěry (vytváří aktiva), jednoduše tvoří i nová pasiva (vklady). Problém však je, že rychle zadlužující podniky (ty s novými úvěry) nejsou jednoduše ty, co by na účtech měly přebytečnou hotovost. Předluženost a neschopnost dosáhnout na nové prostředky bude pravděpodobně největším problémem mezi malými a středními podniky v nejvíce zasažených odvětvích – pohostinství, hoteliérství nebo obchod.



A řada problémů jednoduše není v tuto chvíli vidět díky tomu, že v zemích jako Německo stále na začátku roku platila mimořádná moratoria oddalující insolvenční řízení. S jejich koncem a odbouráváním státní pomoci se věci mohou dát do pohybu.



Pozitivní zprávou sice je, že nejvíce postižená odvětví nepatří k těm nejvíce zadluženým. Na českých datech vidíme, že je sice nepříjemné zdvojnásobení až ztrojnásobení objemu problematických úvěrů v odvětví ubytování, pohostinství nebo hoteliérství. Celkový objem nevýkonných úvěrů však stále nepřesahuje 9 miliard korun (oproti relativně stabilním 15 až 16 miliardám korun v průmyslu). Na druhou stranu problém je, že často předlužené menší a střední podniky mají poměrně vysoký podíl na zaměstnanosti a jejich problémy mohou být časem znát na evropských trzích práce...





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží relativně stabilně v okolí 25,85 EUR/CZK. V nejbližších seancích pravděpodobně nedostane dostatečně silný impuls k dalšímu postupu vpřed a čekáme spíše dočasné šlápnutí na brzdu.



Zahraniční forex

Nehledě na energetickou krizi v Texasu a negativní korekci amerických výnosů dolar rozšiřuje svoje zisky. Mohou za to silná lednová data z průmyslu a maloobchodu, ale také výrobní inflace, která byla nebývale silná. Ta v jádrové složce zrychlila na 2 % - tedy na před-covidovou úroveň. Celkově data indikují, že americká ekonomika nabírá na síle – podpořena jak úspěšným očkováním, tak fiskálním stimulem schváleným Kongresem na koci minulého roku. To vše samozřejmě podporuje dolar.



Dnes bude šance zhodnotit další zajímavá americká data, která mohou rozšířit dobrý dojem z americké ekonomiky – půjde o týdenní statistiky z trhu práce a index podnikatelské nálady od Philly Fedu.



Ropa a zlato

Drahý kov umazal 1,2 % a obchodoval se za 1774 USD za unci, což je v těsné blízkosti 3měsíčních minim 1764 USD za unci. Opačnou seanci má za sebou druhá sledovaná komodita ropa WTI. Ta pokračuje ve skvělé rally a posílila o více jak 1 % a obchodovala se za 60,2 USD za barel.