Míl: Dukovany bude financovat stát, diskuse o ČEZ nevedly k cíli

Nový jaderný blok v Dukovanech bude plně financovat stát, diskuse o zapojení energetické společnosti ČEZ nevedly k cíli. Na videokonferenci o budoucnosti české energetiky, kterou pořádala nezisková platforma Institut Equilibrium, to dnes řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Podle něj se nyní už jedná o konkrétním řešení, jak výstavbu bloku zaplatit.



"Diskuse, která dnes probíhá o tom, jaký podíl investice by měl ČEZ hradit ze svého, skončila u rozhodnutí předsedy vlády (Andreje Babiše - ANO) na stoprocentním financování ze strany státu, protože dohoda nebyla nalezena," řekl dnes Míl. Hlavním důvodem je podle něj cena peněz.



O tom, že by stát mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám mluvil už na konci ledna vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do placení bylo příliš drahé. Při plném financování by podle něj stát získal nižší úrokovou sazbu. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent pak měl zaplatit ČEZ.



"My jsme potom přišli s myšlenkou, že by ČEZ se měl podílet - minimálně v těch prvních dvou etapách - to znamená příprava výstavby do zahájení výstavby, vlastním vkladem. Ale musím objektivně říct a popravdě přiznat, že ta jednání nespěla k pozitivnímu cíli," řekl dnes Míl.



Postup Česka při financování bude závislý i na schválení ze strany EU. Míl dnes přiznal, že koronavirová pandemie znemožnila některá jednání a přípravu řady podkladů pro Brusel zdržela. "Nejsme na kritické cestě, to v žádném případě. Ale jsme v situaci, kdy bude potřeba řadu věcí rozhodnout v historicky krátké době, abychom byli schopni se posunout dopředu," uvedl zmocněnec.



Spuštění tendru na stavbu nového dukovanského bloku podle něj nemá smysl bez politické shody. Tématem jednání mezi vládou a opozicí jsou v poslední době především bezpečnostní otázky. Část opozice mimo jiné navrhla uzákonit to, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny.



Havlíček koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, Rusko ale ve hře zůstává. Další z řady politických jednání o Dukovanech se podle Míla koná dnes.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Výběr událostí kolem zvažované stavby nových jaderných bloků v ČR:

3. srpna 2009 - Společnost ČEZ zahájila výběrové řízení na výstavbu nových dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín (JETE).9. února 2011 - Vláda schválila kroky nutné ke stavbě nových bloků JETE, patřila mezi ně investice do přenosové soustavy nebo posílení činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).18. února 2011 - ČEZ posunul termín dokončení JETE na 2025.18. ledna 2013 - Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke stavbě dvou nových bloků JETE.10. dubna 2014 - Tendr na stavbu byl zrušen, ČEZ uvedl, že bez státních garancí je stavba nemožná. Nabídky podaly americká firma Westinghouse, rusko-české Konsorcium MIR.1200 (Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress) a francouzská Areva, kterou však ČEZ pro nesplnění podmínek z tendru vyřadil.18. května 2015 - Vláda schválila aktualizaci státní energetické koncepce, podle které budou hlavním zdrojem výroby energie v ČR jaderná energetika a obnovitelné zdroje.3. června 2015 - Vláda schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Je podle něj žádoucí zahájit přípravu výstavby jednoho bloku v Dukovanech a jednoho v JETE s možností rozšíření na dva.1. června 2017 - ČEZ zřídil novou divizi jaderná energetika.15. června 2017 - Stálý výbor pro jadernou energetiku rozhodl, že se uvažuje o třech modelech financování stavby v Dukovanech - prvním je výstavba prostřednictvím dceřiných firem ČEZ, druhým výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil dceřiné firmy, a třetím výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil přímo část ČEZ.13. listopadu 2017 - ČEZ požádal o posouzení vlivu nových bloků v Dukovanech na životní prostředí.22. listopadu 2018 - Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že stavbu v Dukovanech by měla zajistit dceřiná firma ČEZ.18. února 2019 - Vláda změnila statut Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Předsedou se stal Babiš.21. února 2019 - Na konferenci o jaderné energetice Babiš řekl, že stát chce uzavřít smlouvu s ČEZ. Vládní zmocněnec Jaroslav Míl doplnil, že stát se zaměří na Dukovany.30. dubna 2019 - Na Evropském jaderném fóru Babiš uvedl, že optimálním řešením by byly jaderné zdroje menšího výkonu.2. července 2019 - Vláda schválila, že investory nových zdrojů budou dceřiné firmy ČEZ - EDU II pro Dukovany a ETE II pro JETE. Materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ.15. srpna 2019 - Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stavba v Dukovanech by mohla začít kolem roku 2030, blok by mohl být postaven mezi roky 2035 až 2040.30. srpna 2019 - Nové jaderné bloky v Dukovanech získaly kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA).16. října 2019 - Babiš řekl, že ČR musí prosadit stavbu nových bloků, i kdyby kvůli tomu mělo porušit evropské právo.13. listopadu 2019 - Premiér uvedl, že nový blok Dukovan se začne stavět v roce 2029, dokončen bude v roce 2036.16. prosince 2019 - Představený Národní investiční plán vlády počítal se dvěma novými bloky v ČR za 300 miliard korun.25. března 2020 - ČEZ předal SÚJB žádost o povolení umístit stavbu nového zdroje u Dukovan. Žádost se týká dvou bloků.27. dubna 2020 - Kabinet přijal návrhy smluv s ČEZ o stavbě v Dukovanech pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí.28. května 2020 - Babiš oznámil, že stát poskytne ČEZ na stavbu nového bloku v Dukovanech půjčku.10. června 2020 - Oznámeno, že ČEZ v Dukovanech předpokládá investice za 55 miliard korun, aby udržel čtyři bloky v provozu ještě 25 až 27 let. Pokračuje i v přípravách nového bloku.20. července 2020 - Vláda schválila model financování bloku v Dukovanech. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ.28. července 2020 - Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku Dukovan.3. září 2020 - Premiér Babiš řekl, že dodavatele stavby bloku Dukovan vybere až vláda, která vzejde z voleb na podzim 2021.17. prosince 2020 - Senát vyzval vládu, aby do tendru na stavbu bloku v Dukovanech nezařadila firmy z Ruska a Číny, tedy zemí, které jsou rizikové z hlediska národní bezpečnosti. O stavbu se dále zajímají firmy z Francie, Jižní Koreje a USA.20. prosince 2020 - Proti případnému nevpuštění ruských a čínských firem se vyslovil prezident Miloš Zeman. Hrozilo by podle něho zdražení projektu.27. ledna 2021 - Ministr Havlíček po jednání s představiteli opozice řekl, že Čína je pro všechny strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku v Dukovanech. Vyloučení Číny z tendru je tak podle něj velmi pravděpodobné.3. března 2021 - Sněmovna opětovně přerušila schvalování zákona ke stavbě nového bloku dukovanské elektrárny. Vynutila si to opozice, která chce uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu.8. března 2021 - Společnost Elektrárna Dukovany II získala od SÚJB povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. 