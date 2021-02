TI: Příprava nových jaderných zdrojů v ČR je netransparentní

Přípravu nových jaderných zdrojů v ČR provází netransparentnost. V tiskové zprávě to dnes uvedla nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI). Vyzvala ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), aby zveřejnilo informace, které se týkají například jednotlivých zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku. Reakci ministerstva ČTK shání.



Výstavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany podle TI představuje dlouhodobý zásah do veřejných rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné bezpečnostní a geopolitické dopady. "Aby byly vyvráceny spekulace o ovlivňování tendru ve prospěch konkrétních uchazečů a zajištěna veřejná diskuse o energetické politice, je třeba zajistit transparentní postup přípravy projektu a výběru dodavatele," uvedla organizace.



TI požádala MPO o poskytnutí programů jednání výboru, zápisy a usnesení z jeho jednání, seznam pracovních skupin a jejich členů nebo zadaných externích nezávislých oponentur s výjimkou utajovaných informací. "Na webových stránkách MPO totiž k tomuto klíčovému meziresortního orgánu jsou k dispozici pouze informace o jeho statutu a aktuální seznam členů. Žádné další informace nejsou veřejně dostupné, a to ani dokonce o tom, kdy se výbor scházel," uvedla organizace.



Dodala, že MPO na žádost odpovědělo a některé požadované informace ohledně posledních dvou setkání stálého výboru poskytlo. "Jedná se především o seznam pracovních komisí a jejich členů a částečně anonymizovaný zápis z jednání výboru dne 9. prosince 2020. Z předchozího jednání nebyl zápis vůbec pořízen. Ministerstvo zatím tyto informace na stránkách stálého výboru nedoplnilo, odvolává se na zákonnou 15denní lhůtu," doplnila TI.



Zástupci vlády a předsedové opozičních stran se na konci ledna dohodli, že chystané výběrové řízení na dodavatele nového bloku dukovanské jaderné elektrárny bude velmi pravděpodobně bez čínského zájemce. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že Čína je pro všechny politické strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Čínská strana následně uvedla, že je možným vyloučením z tendru na blok znepokojena.



Část opozice se s vládou liší v názoru na to, zda je bezpečnostní a geopolitickou hrozbou také účast Ruska. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě odmítají Piráti, STAN, ODS, lidovci a TOP 09. Podle Havlíčka je možné vyhodnotit případné bezpečnostní hrozby, před kterými v případě Ruska a Číny tyto strany varují, až během tendru.



Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.