Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě

Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozhodnutí o sazbách, geopolitické drama kolem Nvidie i a úvahy o zestátnění. To jsou hlavní témata podcastu Traders Talk s Gabrielou Rainovou a Martinem Uherem. Načerpejte inspiraci pro akcie, které sledovat na americkém i evropském trhu.
Obsah:
00:00:14 Americké akcie
00:01:30 Fed a čekání na Jackson Hole
00:04:30 pod tlakem Číny
00:07:06 Jakou akcii sledovat v USA
00:08:20 Jako akcii sledovat v Evropě
00:10:08 a možné zestátnění
Americké akcie
Konec prázdnin a začátek nového školního roku s sebou často přináší akciovou korekci. Co aktuálně napovídá technická analýza indexu S&P 500? „První úroveň supportu, která by nás mohla zachránit, je zhruba na úrovni 4 260 bodů,“ uvedl Martin Uher s odkazem na Fibonacciho retracement.
Fed: čekání na Jackson Hole
Nyní jsou však trhy v klidu a vyčkávají na projev Jeroma Powella na dnešním zasedání centrálních bankéřů v Jackosn Hole. Ve středu zveřejněný zápis z minulého jednání Fedu totiž ukázal, že „velká část účastníků zasedání se přiklání k tomu, dávat si větší pozor na inflaci než na trh práce,“ připomněl Uher. Podle něj proto v září k očekávanému snížení sazeb nedojde: „Dovolím si predikovat, že v září uvidíme stabilitu. Snížení možná přijde až později.“
pod tlakem Číny
Nvidia dostala sice povolení exportovat čipy H20 do Číny, Peking však jejich nákup nedoporučuje, údajně kvůli obavám ze „zadních vrátek“ obsažených v čipu. „Nemyslím si, že to je skutečný důvod. Čína chce dohnat Ameriku a vyvinout vlastní čip,“ okomentoval Uher.
Přesto vidí v akcii zajímavou příležitost: „Na většině dlouhodobých průměrů je aktuálně levnější než v posledních pěti letech. Možná tam může být prostor pro výstřel nahoru po výsledcích.“ Ty firma oznámí 27. srpna.
Uber a robotaxi budoucnosti
Z amerických titulů doporučuje Uher sledovat Uber, který se po oslabení obchoduje okolo 94 dolarů. „Stále věřím, že Uber má našlápnuto stát se agregátorem autonomních taxíků. Společnost má obrovský zákaznický základ a do budoucna silný potenciál,“ uvedl.
Opatrná příležitost u Novo Nordisku
V Evropě se makléřovi pomalu začíná líbit farmaceutický gigant Novo Nordisk. „Po dlouhém váhání jsem s klienty otevřel první pozice. Společnost se odrazila od dna a valuačně začíná dávat smysl,“ řekl Uher. Zároveň ale upozornil na nutnost opatrnosti a možnost nastavení stop-lossu.
a politické tlaky na zestátnění
V médiích jsme mohli vidět rozhovor s Karlem Havlíčkem z ANO o možném zestátnění . Podle Uhera má předvolební lídr ANO jasno - chce jít „francouzskou cestou", tj. vykoupení s pěknou prémii. Jako důvody zmiňuje zjednodušení rozhodování, rozdílný pohled akcionářů a energetickou bezpečnost. Současná cena akcie ale ještě více stagnuje. „ČEZ je jak přikovaný k ceně 1 230–1 240 Kč. Je to pacient, který nemá puls,“ dodal Uher s nadsázkou.