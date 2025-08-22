Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě

22.08.2025 12:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozhodnutí o sazbách, geopolitické drama kolem Nvidie i ČEZ a úvahy o zestátnění. To jsou hlavní témata podcastu Traders Talk s Gabrielou Rainovou a Martinem Uherem. Načerpejte inspiraci pro akcie, které sledovat na americkém i evropském trhu.

 

Obsah:
00:00:14 Americké akcie
00:01:30 Fed a čekání na Jackson Hole
00:04:30 Nvidia pod tlakem Číny
00:07:06 Jakou akcii sledovat v USA
00:08:20 Jako akcii sledovat v Evropě
00:10:08 ČEZ a možné zestátnění

Americké akcie

Konec prázdnin a začátek nového školního roku s sebou často přináší akciovou korekci. Co aktuálně napovídá technická analýza indexu S&P 500? „První úroveň supportu, která by nás mohla zachránit, je zhruba na úrovni 4 260 bodů,“ uvedl Martin Uher s odkazem na Fibonacciho retracement.

Fed: čekání na Jackson Hole

Nyní jsou však trhy v klidu a vyčkávají na projev Jeroma Powella na dnešním zasedání centrálních bankéřů v Jackosn Hole. Ve středu zveřejněný zápis z minulého jednání Fedu totiž ukázal, že „velká část účastníků zasedání se přiklání k tomu, dávat si větší pozor na inflaci než na trh práce,“ připomněl Uher. Podle něj proto v září k očekávanému snížení sazeb nedojde: „Dovolím si predikovat, že v září uvidíme stabilitu. Snížení možná přijde až později.“

Nvidia pod tlakem Číny

Nvidia dostala sice povolení exportovat čipy H20 do Číny, Peking však jejich nákup nedoporučuje, údajně kvůli obavám ze „zadních vrátek“ obsažených v čipu. „Nemyslím si, že to je skutečný důvod. Čína chce dohnat Ameriku a vyvinout vlastní čip,“ okomentoval Uher.

Přesto vidí v akcii zajímavou příležitost: „Na většině dlouhodobých průměrů je Nvidia aktuálně levnější než v posledních pěti letech. Možná tam může být prostor pro výstřel nahoru po výsledcích.“ Ty firma oznámí 27. srpna.

Uber a robotaxi budoucnosti

Z amerických titulů doporučuje Uher sledovat Uber, který se po oslabení obchoduje okolo 94 dolarů. „Stále věřím, že Uber má našlápnuto stát se agregátorem autonomních taxíků. Společnost má obrovský zákaznický základ a do budoucna silný potenciál,“ uvedl.

Opatrná příležitost u Novo Nordisku

V Evropě se makléřovi pomalu začíná líbit farmaceutický gigant Novo Nordisk. „Po dlouhém váhání jsem s klienty otevřel první pozice. Společnost se odrazila od dna a valuačně začíná dávat smysl,“ řekl Uher. Zároveň ale upozornil na nutnost opatrnosti a možnost nastavení stop-lossu.

ČEZ a politické tlaky na zestátnění

V médiích jsme mohli vidět rozhovor s Karlem Havlíčkem z ANO o možném zestátnění ČEZ. Podle Uhera má předvolební lídr ANO jasno - chce jít „francouzskou cestou", tj. vykoupení s pěknou prémii. Jako důvody zmiňuje zjednodušení rozhodování, rozdílný pohled akcionářů a energetickou bezpečnost. Současná cena akcie ale ještě více stagnuje. „ČEZ je jak přikovaný k ceně 1 230–1 240 . Je to pacient, který nemá puls,“ dodal Uher s nadsázkou.

 
 

Čtěte více:

Novo Nordisku rostly tržby nejméně za čtyři roky, firma pokračuje v žalobách kvůli levným kopiím léků na hubnutí
06.08.2025 10:29
Novo Nordisku rostly tržby nejméně za čtyři roky, firma pokračuje v žalobách kvůli levným kopiím léků na hubnutí
Novo Nordisk, v posledních dnech hojně sledovaný titul, evidoval v let...
Uber: Silná čísla a nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 20 miliard dolarů
06.08.2025 14:39
Uber: Silná čísla a nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 20 miliard dolarů
Uber Technologies (na seznamu Investiční tipy analytiků Patria Finance...
Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
20.08.2025 14:40
Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk čelí zásadnímu přerodu. P...
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
21.08.2025 9:50
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková neho...
Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
21.08.2025 13:31
Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
Čínský krok k omezení prodejů čipu umělé inteligence H20 od americké s...
Kde by měly být sazby podle „pravidel“ a monetární režim „přání otcem myšlenky“
21.08.2025 16:50
Kde by měly být sazby podle „pravidel“ a monetární režim „přání otcem myšlenky“
V USA se zvedá další vlna úvah o tom, jak by měla fungovat tamní centr...
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
22.08.2025 9:52
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
Nvidia nařídila svým dodavatelům komponentů, aby zastavili výrobu AI č...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě (179x)
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28, aktualizováno: 18.8. 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze (2727x)
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (4016x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4481x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma
04.08.2025 19:20, aktualizováno: 4.8. 19:20
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma (3670x)  
Tento týden nás čeká opět velké množství firemních výsledků, vedle nic...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu (4445x)
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá
28.07.2025 17:33
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá (3003x)  
Zpráva, se kterou vstupujeme do nového týdne, je oznámení obchodní doh...
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat
25.07.2025 14:09
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat (3873x)
Napětí kolem celní politiky Donalda Trumpa, oslabující dolar a nejist...
Týdenní výhled + podcast: ECB sazby nezmění, výsledky Alphabet nebo Tesla a nová meme akcie Opendoor
21.07.2025 19:20, aktualizováno: 21.7. 19:14
Týdenní výhled + podcast: ECB sazby nezmění, výsledky Alphabet nebo Tesla a nová meme akcie Opendoor (2961x)  
Začínající týden bude hlavně o firemních zprávách, neboť nás čeká dalš...
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17.07.2025 17:23
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance (3248x)
Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil poměrně nečekaně cla...
Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí
14.07.2025 13:31, aktualizováno: 14.7. 16:08
Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí (2232x)  
Startuje výsledková sezóna za 2Q, přičemž od úterka začnou chodit čísl...
Traders Talk: Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a ČEZ přikovaný k 1200 Kč
08.07.2025 16:09
Traders Talk: Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a ČEZ přikovaný k 1200 Kč (5322x)
Co říká technická analýza na vývoj indexu S&P 500, proč Reddit zn...
Týdenní výhled: Vyprší odklad cel a trhy jsou možná až příliš v klidu
07.07.2025 12:24, aktualizováno: 7.7. 15:37
Týdenní výhled: Vyprší odklad cel a trhy jsou možná až příliš v klidu (1903x)  
Tento týden se investoři soustředí na středu 9. července, kdy vyprší o...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře