ODS prosadila odklad schvalování zákona o výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Dukovan do února

Návrh takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany, bude Sněmovna schvalovat v únoru. Odklad při dnešním hlasování o změnách programu schůze prosadil předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Poukazoval na to, že za týden by se mělo kvůli dostavbě Dukovan uskutečnit jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s předsedy ostatních sněmovních stran. Schvalování zákona by se proto mělo uskutečnit podle Stanjury až po tomto jednání, na kterém by se podle něho měla hledat shoda ohledně výběrového řízení.

Výběrové řízení mělo být podle původních plánů společnosti vyhlášeno před koncem loňského roku, bylo ale odloženo. Babiše oznámil, že o Dukovanech rozhodne až příští vláda. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická firma Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Část opozice volá po vyloučení ruských a čínských společností.



Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že do konce ledna by se mělo rozhodnout o čtyřech variantách tendru. Podle první bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, podle druhé jen zájemci bez Ruska a Číny. Podle třetí varianty, kterou Havlíček preferuje, by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce.



Ekologické organizace Hnutí Duha a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí dnes v tiskové zprávě uvedly, že schválením vládního návrhu zákona by Parlament ztratil poslední možnost ovlivnit výši i adresáta veřejné podpory. Podpora by byla následně pouze v rukou vlády - konkrétní garantovaná cena má totiž být uvedena až ve smlouvě o výkupu elektřiny, která může být uzavřena až po vstupu zákona v platnost, upozornily.



"Za pár let se skoro jistě ukáže, že odhady 160 miliard korun za reaktor byly přehnaně optimistické. Vedoucí představitelé přijdou za budoucí vládou jednat o další půjčce kolem stovky miliard. Místo argumentů budou mít v aktovce paragrafy zákona z roku 2020. Myslím, že tímto zákonem budou mít hlavní problém energetické firmy, které žádný reaktor stavět neplánují," uvedl energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký.

Blok Dukovan bude stát až do února, opravuje se parogenerátor

První blok Jaderné elektrárny Dukovany odstavený od loňského listopadu začne dodávat elektřinu až v únoru. Energetici opravují drobnou netěsnost u jednoho z šesti parogenerátorů, preventivně zkontrolují i další dva parogenerátory, řekl dnes ČTK mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Prodloužení odstávky podle něj elektrárna využije pro další práce v bloku původně plánované v pozdějším termínu.



Dukovanská elektrárna má čtyři bloky s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů, tři bloky jsou v provozu.



Ukončení odstávky prvního bloku bude záviset i na výsledku nově zařazených kontrol, které potrvají asi tři týdny. Energetici kvůli nim podle mluvčího přivezli do Dukovan druhý speciální manipulátor z Jaderné elektrárny Temelín. Podle informačního systému Market Transparency (REMIT) předpokládá obnovení výroby elektřiny v prvním bloku v polovině února.



Dukovanský blok číslo jedna byl odstavený 13. listopadu kvůli pravidelné výměně části jaderného paliva a servisu zařízení. Odstávka měla skončit na přelomu minulého a letošního roku. Při závěrečných kontrolách ale byly zjištěné změny parametrů u jednoho z parogenerátorů.



"Na možnou drobnou netěsnost teplosměnné plochy u jednoho z parogenerátorů, tedy zařízení, které vyvíjí páru pro pohon turbín, upozornila drobná změna v chemických parametrech vody po tlakových zkouškách," uvedl Bezděk. Specialisté pak zkontrolovali parogenerátor pomocí různých diagnostických metod.



Rozsáhlé standardní kontroly před spuštěním bloku podle ředitele dukovanské elektrárny Romana Havlína splnily svůj účel. "Děláme je právě proto, abychom si byli jistí stavem zařízení a nemuseli případně odstavovat blok během provozu," uvedl.



Elektrárna Dukovany dodává elektřinu od roku 1985, vloni jí vyrobila 14,3 terawatthodiny (TWh).