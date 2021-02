Spor o podobu zákona o Dukovanech pokračuje, opozice chce záruky na dodavatele či maximální cenu

Schvalování zákona o stavbě nového bloku dukovanské elektrárny dnes Sněmovna opět přerušila. Důvodem je spor o podobu zákona, v němž chce opozice uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu. Vládní koalice tomu nakloněna není.



Přerušení schůze si vynutila opozice poté, co Sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD schválila omezení řečnické doby na maximálně deset minut. Prosadil to poslanec ANO Roman Kubíček v reakci na dvouhodinové vystoupení poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové, které předseda komunistů Vojtěch Filip nazval obstrukcí a navrhoval obdobné omezení řečnické doby.



Langšádlová mimo jiné opětovně varovala před zapojením ruských a čínských firem do projektu. Neúspěšně prosazovala přerušení debaty o zákonu do poloviny května. Zdůvodnila to potřebou znovu projednat stavbu vládním výborem pro jadernou energetiku. Musí se podle ní vyjasnit třeba výkupní cena energie s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí.



Poslankyně také žádala o to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) předložil Sněmovně zadávací dokumentaci a aby do ní společnost jako investor řádně zahrnula bezpečnostní požadavky.



Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu společnosti . Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) opakovaně zdůraznil, že při přípravě tendru se postupuje podle usnesení vlády, podle něhož musí být zohledněny bezpečnostní požadavky státu.



Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Havlíček koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.



Lidovci by chtěli do zákona vložit ustanovení, podle něhož by ministerstvo průmyslu a obchodu nesmělo uzavřít smlouvu o výkupu, která by mohla ohrozit životní nebo strategický zájem podle Bezpečnostní strategie ČR. Ministerstvo by si kvůli tomu mělo vyžádat předem stanovisko všech zpravodajských služeb České republiky, která by po projednání vládou byla předložena k projednání Parlamentu.



Schvalování zákona měla Sněmovna na programu už minulou středu, po tříhodinové rozpravě jednání přerušila. Koalice se poté rozhodla zákon doprojednat na mimořádné schůzi.



Jaderní experti žádají v soutěži o Dukovany účast všech uchazečů

Případné vyloučení uchazečů o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany ze zadávacího řízení je iracionální a omezí konkurenci, uvedla dvacítka specialistů v jaderné energetice. Chtějí soutěž všech způsobilých dodavatelů, napsali v prohlášení, které dnes poskytl ČTK první ředitel Jaderné elektrárny Temelín František Hezoučký.



Sněmovna se dnes sešla ke schvalování tzv. nízkoúhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Dukovan. Předloha souvisí se zajištěním financování projektu společnosti . Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.



"Vyloučení kteréhokoli uchazeče způsobilého splnit technické a obchodní podmínky poptávky na výstavbu jaderné elektrárny ze zadávacího řízení je iracionálním krokem. Jediným účinným nástrojem investora k udržení nákladů stavby v akceptovatelných mezích je využití konkurenčního tlaku na dodavatele ve výběrovém řízení," uvedli experti. Úsilí vyřadit ze soutěže některé dodavatele je podle prohlášení krokem hraničícím s trestnými činy zjednání výhody a pletichy při zadání veřejné zakázky.



Politické zasahování do odborných kompetencí podle jaderných specialistů znemožní firmě postupovat s péčí řádného hospodáře. Následky špatně provedeného výběrového řízení budou dlouhodobé, varovali. Žádají, aby soutěž o výstavbu nového bloku v Dukovanech byla vyhlášena bezodkladně a s korektně stanovenými technickými a obchodními podmínkami, které umožní podat nabídku všem způsobilým dodavatelům.



Dvacítka expertů chce také návrat k platné aktualizované státní energetické koncepci, která nyní není plněna. Doporučili, aby nynější energetickou koncepci nebo případně její novou podobu schválil i Parlament formou zákona. "Oproti plánům v aktualizované státní energetické koncepci má republika značné časové zpoždění, a proto další odklad soutěže o dodávku jaderné elektrárny Dukovany II povede v budoucnosti k vážným problémům, mimo jiné zmaří i odstavení uhelných zdrojů v termínu doporučeném Uhelnou komisí," dodali.



Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny. Počítá s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.



Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila vláda loni. Stát a uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku na konci července. Havlíček a šéf Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.