Trh s ropou byl moc rychlý a moc dravý. Korekce je znamením

Pro ty, kdo v tomto měsíci sledovali technické ukazatele na ropě, může být následující sdělení jasné: Ceny rostly prostě moc rychle.

Rozhodnutí OPEC+ zbrzdit tento měsíc produkci, hedgeové fondy deroucí se na nejvíce bullish pozice za více než rok a útok na ropné zařízení v Saúdské Arábii. To vše se podílelo na tom, aby se Brent poprvé po roce podíval nad 70 USD za barel.

Ceny černého zlata rostly takovou měrou, že se dostaly nad horní hranici Bollingerova pásma, což už signalizuje nutné stažení. Rafinérské společnost podél americké části Mexického zálivu se mezitím snažily vzpamatovat z hlubokých mrazů a vývoz ropy postupoval pomaleji. To dolehlo na krátkodobou poptávku.

Ve čtvrtek se tedy letos zatím 30 a více procentní rally na ropě zhroutila. Futures na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate se propadly až o 9,9 %. Severomořský Brent spadl o skoro 9 %, nejvíce od loňského dubna. Na trh dopadal i posilující dolar a informace o tom, že očkování v některých částech světa vázne, stejně jako obvyklé upalování dlouhých pozic v průběhu velkých cenových poklesů.

Silnější dolar zdražuje ropu pro držitele jiných měn. Dolar prudce posílil po středečním zasedání americké centrální banky (Fed), která na něm výrazně zlepšila odhad letošního vývoje ekonomiky Spojených států a uvedla, že očekává pokles nezaměstnanosti. Četné evropské země mezitím zastavily kvůli obavám z vedlejších účinků očkování vakcínou od firmy AstraZeneca. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ale dnes uvedla, že vakcína je bezpečná a její používání nezvyšuje riziko vzniku krevních sraženin.



Nikdo ale neřekl, že ropná rally je nadobro pryč. Podle komoditního analytika v UBS Group Giovanniho Staunova se s “nějakým stažením” na cestě k dlouhodobějšímu zotavení muselo počítat. Vzhledem k tomu, že OPEC a jeho spojenci ale zaujímají opatrný postoj k produkci, by trh s ropou měl být podzásoben a “ceny ropy se opět zotaví”, uvedl také.



Jednou z nejpozoruhodnějších změn na trhu s ropou byl v tomto roce zatím posun křivky ropných futures hlouběji do optimistického trendu, zvaného backwardation. Ten je hlavním ukazatelem, že poptávka zesiluje a dodávky se ztenčují, takže kontrakty s dodáním v nejbližším období se obchodují s prémií vůči pozdějšímu dodání. Kupci prostě chtějí nakoupit co nejdříve a jsou ochotni za to zaplatit.

Tento vzorec by se ale mohl změnit, pokud se výprodej protáhne do dalších dní. Části této křivky se už začaly proměňovat a některé se již překlopily do protitahu.

“Křivka backwardation už není tak strmá, jak bývala,” uvedl Tariq Zahir z Tyche Capital Advisors. A podle analytiků Bloombergu Saliha Yilmaze a Roba Barnetta čtvrteční propad obou hlavních ukazatelů cen ropy ukazuje, jak ponuré jsou vyhlídky poptávky po této komoditě tváří v tvář již zmíněnému zadrhávání ve vakcinaci proti Covid-19. Možnými katalyzátory poklesu jsou podle nich ale také vyšší americká produkce z břidlic či menší ochota členů OPEC řídit se dohodnutými kvótami.

Vývoj ceny ropy Brent za poslední tři měsíce:

Cena ropy Brent se dnes před 13:00 podle generických dat Bloombergu zvedala o 0,14 %. WTI rostla o trochu rychleji a pohybovala se nad 60 USD za barel.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz