Poptávka po ropě se viditelně zlepší ve druhé polovině roku, míní kartel OPEC

Poptávka po ropě se výrazněji zlepší až ve druhé polovině letošního roku, dopady pandemie jsou totiž citelnější, než se čekalo. Ve své pravidelné zprávě to dnes uvedla Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Poptávka ve světě vzroste o 5,89 milionu barelů denně, což by byl proti loňsku nárůst o 6,5 procenta. Je to mírně lepší odhad než ve zprávě z minulého měsíce, odhad na první pololetí však OPEC zhoršil.



"Očekáváme, že celková poptávka po ropě dosáhne 96,3 milionu barelů denně, většina poptávky se ale objeví až ve druhém pololetí," píše se ve zprávě, z které cituje agentura Reuters. "Růst poptávky v letošním roce nebude schopen kompenzovat citelný výpadek z roku 2020, neboť se očekává, že mobilita zůstane omezená po celý rok 2021."



Nejnovější předpověď by mohla podpořit názory mezi členy kartelu OPEC a jeho spojenci, což je skupina označovaná OPEC+, ohledně toho, jak rychle postupovat s odbouráváním nynějších těžebních škrtů. Producenti je zavedli loni, a to v rekordním objemu a právě ve snaze slabší nabídkou podpořit cenu suroviny. Minulý týden se skupina OPEC+ rozhodla, že dosavadní omezení bude uplatňovat i v dubnu.



OPEC zlepšil odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok na 5,1 procenta, dříve počítal s růstem o 4,8 procenta. Dopady pandemie ale budou podle něj znát celé první pololetí.



Zpráva také ukázala, že OPEC v únoru proti plánům těžil méně. Většina členů OPEC+ se vrátila k těžebním restrikcím a Saúdská Arábie jako hlavní člen OPEC na únor a březen slíbila dobrovolné omezení těžby o milion barelů. Omezení minulý týden rozhodla uplatňovat i v dubnu.



OPEC rovněž uvedl, že jeho produkce klesla o 650.000 na 24,85 milionu barelů denně, zejména kvůli výraznějšímu snížení těžby v Saúdské Arábii. Rijád členům OPEC sdělil, že uplatnil téměř celé omezení. Těžbu snížil o 956.000 na 8,147 milionu barelů denně.