Amazon po Bezosovi

Ve společnosti nedojde po odchodu jejího šéfa Jeffa Bezose k žádným velkým změnám, jak co se týče strategie, tak na straně provozu. Andy Jassy (na fotce), který převezme Bezosovu pozici, je ve firmě již od roku 1997 a s Bezosem úzce spolupracoval. Pro Yahoo Finance to uvedl Anthony Chukumba, který stojí v čele Loop Capital. Investor tak má stále pozitivní výhled pro akcie Amazonu. Poukázal na to, že firma neustále vykazuje čím dál tím lepší čtvrtletní čísla a platí u ní heslo: „Neměň to, co funguje.“



Následující graf ukazuje dlouhodobý vývoj ceny akcií Amazonu:





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Chukumba míní, že fakticky docházelo k přechodu vedené firmy směrem od Bezose již nějakou dobu. Bylo to znát i na tom, že dosavadní ředitel se stále více věnoval společenským akcím. Jassy doposud působil jako ředitel divize Web Services, což je podle analytika nyní jedna z nejvýznamnějších technologických „firem“ na světě. Jassy se nemusel tolik věnovat jiným aktivitám Amazonu, a to se nyní změní. Určitou výzvou by pro něj mohlo být právě to, že je velmi pestrou a diverzifikovanou společností.

Další výzvou pro nového ředitele může být regulace, přesněji řečeno rostoucí tlak ze strany regulátorů, kterému firma čelí. I hlavní politické strany se shodnou na tom, že velké technologické firmy vyžadují více regulace. Jak by se to mohlo projevit na hodnotě Amazonu? Chukumba na tuto otázku odpověděl, že podobné faktory je těžké odrazit v konkrétních číslech, a tudíž v odhadech hodnoty.



Podle analytika je například možné, že kdyby teoreticky došlo k rozdělení Amazonu, bude to mít pozitivní valuační dopad. Podle některých názorů totiž například právě AWS a její hodnota nejsou nyní plně odraženy v cenách akcií celé firmy. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že případné rozdělení Amazonu je tím nejhorším scénářem. Z pohledu hodnoty pro akcionáře by to ale podle Chukumby tak být nemuselo.



O Amazonu hovořil na CNBC Gene Munster z Loup Ventures. Podle něj se nyní nachází v podobné situaci, v jaké byl například , když se měnilo jeho vedení. Rozdíl je ovšem v tom, že Jassy je ve firmě téměř od jejího počátku a je tak více spjat s její kulturou. Samotná firemní kultura Amazonu ale může být podle investora výzvou, protože firma bývá kritizována například za svůj přístup k zaměstnancům.

Jassy se ale od svého předchůdce liší například v tom, že více naslouchá lidem. Nicméně klíčem kultury Amazonu jsou podle investora inovace. A to včetně jejich zavádění do praxe. V budoucnu se budou inovace týkat zejména robotiky a umělé inteligence, rozvoj firmy bude pak hodně záležet i na zmíněných AWS. K tomu Munster přidal bonmot, ve kterém sdělil, že kdyby mu investoři dali miliardy dolarů na to, aby vytvořil konkurenta Amazonu, tyto peníze by jim vrátil. Silná konkurenční pozice Amazonu sebou ale nese i zájem regulátorů, na což investor poukázal podobně jako Chukumba.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Youtube

Foto: Amazon