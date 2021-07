Velké střídání v čele Amazonu: Zakladatel Jeff Bezos předá žezlo nástupci

Novým šéfem americké internetové společnosti se dnes stane Andy Jassy. Třiapadesátiletý manažer je teprve druhým šéfem podniku, ve vedení střídá zakladatele společnosti Jeffa Bezose. Ten se rozhodl funkci opustit a zůstat jen výkonným předsedou správní rady. Výměna na nejvyšším postu přichází v den, kdy firma slaví 27 let od svého založení.



Sedmapadesátiletý Bezos založil v roce 1994 a postupem času z něj vytvořil největší internetový obchod na světě. Tržní hodnota firmy se postupně vyšplhala na 1,7 bilionu USD (36,8 bilionu Kč). Bezos je podle posledního žebříčku časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě s majetkem 177 miliard USD (3,8 bilionu Kč). Bezos, který podle Bloombergu ustojí srovnání s velkými americkými magnáty své doby, jako byli Henry Ford, Andrew Carnegie nebo John D. Rockefeller, se chce i nadále podílet na nových projektech Amazonu, hodlá se však více věnovat i svým dalším firmám.



Jassy vystudoval Harvardovu univerzitu a do Amazonu nastoupil v roce 1997 jako marketingový manažer. Posledních 15 let vedl cloudovou divizi Amazonu AWS, o jejíž vznik se zasloužil a ze které učinil podnikání s ročním obratem 40 miliard USD. Na celkovém provozní zisku skupiny se AWS podílí asi 60 procenty.



Na Jassym nyní bude, aby pokračoval v nových aktivitách Amazonu, včetně snahy o vysokou automatizaci skladů. Bude ale také muset vyřešit, jak bude reagovat na vyšetřování, které s firmou zahájily regulační orgány po celém světě. Ty zkoumají, zda velké americké technologické firmy nemají až příliš velký vliv. Bude mít i za úkol dotáhnout nedávný Bezosův slib, že se firma bude lépe starat o své zaměstnance. Bezos dal tento slib po roce nepokojů ve skladech, ale také v centrále v Seattlu.



Agentura Bloomberg upozornila, že zatím není jasné, co by Jassy v křesle generálního ředitele mohl dělat jinak. Kromě toho, že souhlasí s rozhodnutím Amazonu podporovat vynálezy a velké sázky, se o svých prioritách zatím veřejně nevyjádřil. Rozhovory s jeho současnými i bývalými kolegy, partnery a konkurenty naznačují, že při hledání nových příležitostí bude stejně zarputilý jako Bezos. Podle agentury Bloombergu je možné, že Amazon bude za Jassyho vedení jednoduše dál růst a do konce dekády by jeho hodnota mohla narůst na 10 bilionů dolarů.



Schopnosti Jassyho neunikly ani konkurenci. Podle serveru Business Insider v minulosti uvažoval generální ředitel Steve Ballmer o Jassym jako o svém nástupci, než si nakonec vybral Satyu Nadellu. Spekulovalo se o něm také jako o nástupci Travise Kalanicka ve vedení alternativní taxislužby Uber.



Jassy je od roku 1997 ženatý, s manželkou Elanou mají dvě děti. Často se otevřeně vyjadřuje k otázkám sociální spravedlnosti, odsoudil například policejní vraždy Afroameričanů a nedávno se stal sponzorem sítě černošských zaměstnanců Amazonu. Na twitteru se také veřejně vyjadřoval k imigraci, diskriminaci lidí s menšinovou sexuální orientací a dostupnému bydlení. Většinou se ale vyhýbá komentářům k politice.

Akcie Amazonu stouply letos zatím o 7,8 %. Historickou výkonnost akcií ukazuje graf níže:

Amazon v regulatorním sdělení uvedl, že nadcházejícímu CEO dá 61.000 kusů akci, v současnosti o hodnotě více než 214 milionů USD. Jassy bude práv na ně nabývat během příštích deseti let.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz