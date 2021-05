Amazon kupuje studio MGM, mateřskou stáj Jamese Bonda a Scarlett O´Harové

Americký internetový prodejce koupí za 8,45 miliardy dolarů (175,8 miliardy Kč) věhlasné hollywoodské studio MGM. Získá tak pro svoji streamovací službu Prime řadu filmů i televizních seriálů, včetně populární série filmů s agentem 007 Jamesem Bondem. Pro firmu to je druhá největší akvizice od koupi Whole Foods v roce 2017 za 13,7 miliardy dolarů.

tak výrazně posílí konkurenční postavení své vlastní streamovací služby v boji s konkurenčními službami tohoto druhu, jako je a Disney+.

Studio MGM je skoro sto let staré a podle vyjádření Amazonu doplňuje aktivity jeho Studios, které se soustředí primárně na televizní pořady. Jenom loni investoval zhruba 11 miliard dolarů do obsahu pro svoje služby pro streamingu videí a hudby.

Konkurence ale Amazonu roste i v maloobchodu. Retailoví soupeři, jako je třeba Walmart, jsou v online obchodu stále pokrokovější a sofistikovanější a se musí víc snažit, aby mu 200 milionů zákazníků jeho služby Prime zůstalo věrných.

Nejnovější transakce se líbí bance Citi, podle které bude mít pro Amazon „významné strategické benefity“, zajistí mu přístup ke kvalitnímu obsahu a jeho služba Prime pravděpodobně odskočí od konkurence, která nabízí, nebo bude nabízet podobnou službu. Akcie Amazonu rostou o zhruba 0,15 %.

Pro MGM, které přivedlo na stříbrné plátno Scarlett O´Harovou, je ale nákup ukončením složitého období, které před deseti lety započalo bankrotem. Hlavním akcionářem studia je nyní Anchorage Capital Group. Vlastníkem se stal spolu s dalšími třemi investory v roce 2010 v rámci bankrotové dohody, která umazala dluh za skoro 4 miliardy dolarů.

Studio vzniklo v roce 1924, kdy podnikatel v zábavním průmyslu Marcus Lowe získal kontrolu nad společnostmi Metro Pictures, Goldwyn Pictures a Louis B. Mayer Pictures. Nová firma Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) přejala známé logo řvoucího lva, které měla původně ve znaku společnost Goldwyn Pictures. MGM patřilo do takzvané velké pětky hollywoodských studií.

Největší slávy dosáhlo studio v období od 30. do 60. let minulého století. Tehdy společnost natočila takové trháky jako Jih proti Severu, Čaroděj ze země Oz, Ben Hur nebo Doktor Živago. Studio zaznamenalo úspěch i s hudebními filmy s Fredem Astairem, Genem Kellym nebo Elvisem Presleym. Do tohoto období patří také slavné animované série Tom a Jerry nebo Droopy.

Zdroje: ČTK, Bloomberg