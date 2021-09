Akcie po korekci míří nahoru, dluhopisy se ale vyprodávají

Ceny akcií na hlavních západních trzích míří dál nahoru. Evropa nabrala zisky hned zrána, načež je spíše jen drží. Indexy DAX, AEX i CAC 40 jsou stále kolem procenta v plusu. Naproti tomu libra posilující po BoE doléhá na londýnské akcie, které jsou podle FTSE 100 jen kolem včerejších hodnot. V USA je S&P 500 nahoře o 1,2 pct, zatímco Nasdaq přidává 0,8 procenta.



Ačkoli včerejší zprávy z Fedu dluhopisům nejprve vyhovovaly, následně přišel obrat a dnes sledujeme prudký nárůst výnosů. V USA jsme na 2Y splatnosti o 2 bazické body výš, na 10Y splatnosti už o 10 bodů. V Německu je to na kratším konci podobné, 10Y pak stoupá o 7 bps.

Dochází k zestrmování křivky, ovšem i kratší splatnosti rostou citelně. Trhy přitom nedostaly úplně důvod vylepšovat vyhlídky pro ekonomiku - prognóza Fedu předpokládá spíše jen přesunutí růstu z letoška na příští roky, nová data indikující momentální aktivitu dopadla hůř a americké žádosti o dávky v nezaměstnanosti byly taktéž horší, než se čekalo. Výprodej dluhopisů může částečně souviset s nejistotou před německými volbami, částečně přesunem peněz směrem za vyšším výnosem na akciovém trhu. Že by trh přehodnotil svůj pohled na politiku Fedu to zatím nevypadá, případné pokračování dnešního vývoje by ale mohlo vrátit obavy i na akcie.

Zlato dnes s vyššími výnosy zamířilo dolů, eurodolar sice stoupá, ale změny jsou i dnes malé. Obchoduje se na 1,1740. Ropa je o procento výš. Koruna sice neudržela intradenní zisky, ale zůstává na cestě postupného posilování. Hlavním faktorem je poptávka po riziku ve světě, ale značný nárůst výnosů na západních trzích může domácí měnu v rozletu brzdit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3845 -0.0956 25.4174 25.3162 CZK/USD 21.6250 -0.4786 21.7470 21.5845 HUF/EUR 355.9500 -0.5951 356.7832 354.5200 PLN/EUR 4.6079 1.2263 4.6327 4.5991

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5819 0.3336 7.5883 7.5594 JPY/EUR 129.3407 0.7524 129.4370 128.5060 JPY/USD 110.1820 0.3484 110.2020 109.7920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8543 -0.4931 0.8591 0.8540 CHF/EUR 1.0848 0.1842 1.0850 1.0821 NOK/EUR 10.0566 -0.7804 10.1467 10.0550 SEK/EUR 10.1338 -0.2786 10.1720 10.1150 USD/EUR 1.1738 0.3926 1.1750 1.1683

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3701 -0.8357 1.3847 1.3674 CAD/USD 1.2663 -0.8639 1.2797 1.2634