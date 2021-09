Index S&P 500 letos uzavře ještě o 300 bodů výše, potáhnou ho cyklické akcie, říká stratég

Pandemický vývoj byl hlavním faktorem, který stál za odklonem od cyklických titulů, protože se promítl do oblastí, jako je spotřebitelský sentiment a výdaje domácností. Nyní se ale zdá, že pandemická situace se lepší, a to na globální úrovni, tudíž se dá očekávat i pozitivní vývoj na akciových trzích. Pro CNBC to uvedl stratég Marko Kolanovic, podle kterého letos index S&P 500 uzavře na 4 700 bodech.



Pokud se investoři opět přikloní k cyklickým titulům, bude to stačit na další posilování celého akciového trhu? Kolanovic odpověděl, že ano, protože celkově se americký trh a ekonomika pohybují stále v počáteční fázi cyklu. Ukazuje na to jak vývoj spotřeby, tak zásob a investic firemního sektoru a to vše by mělo nahrávat zmíněným cyklickým titulům. Opak platí o růstových a technologických akciích s vysokou valuací. Na ně dolehnou i vyšší sazby, což ale neznamená, že tyto akcie musí oslabit, spíše budou růst méně než cyklický segment trhu. Včetně sektorů, jako jsou finanční společnosti či zboží dlouhodobé spotřeby a energetika.





Jak si povedou americké trhy relativně ke zbytku světa? Stratég míní, že jeho teze o lepšící se pandemické situaci a následných lepších výkonech cyklických akciích se vztahuje i na toto téma. Jak rozvíjející se trhy, tak Evropa a Japonsko mají totiž větší podíl cyklických odvětví a firem. Na globální úrovni by tedy měly z lepšící se situace těžit více než Spojené státy, kde mají velký podíl na trhu technologie. Co příští rok? Podle stratéga by se mohl index S&P 500 pohybovat kolem 5 000 bodů, jde ale jen o neformální cíl. Ve hře je totiž celá řada faktorů a „viditelnost je velmi nízká“.



Predikce můžeme srovnat s očekáváním analytiků z , které shrnuje následující graf. I podle něj by měl letos index S&P 500 uzavřít na 4 700 bodech a příští rok na 4 900 bodech:





Goldman Sachs přitom předpokládá, že příští rok se zisky na akcii dostanou na 212 dolarů a v roce 2023 na 226 dolarů. Což implikuje, že PE trhu by se mělo pohybovat na hodnotách 22,1 a 21,7.



Zdroj: , Youtube, CNBC