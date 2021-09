Podnikatelská aktivita v USA roste nejpomaleji za 12 měsíců

Podnikatelská aktivita ve Spojených státech roste v září nejpomalejším tempem za poslední rok. Může za to přetrvávající omezená nabídka a vysoká poptávka. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti IHS Markit mezi nákupními manažery. Zpráva potvrzuje očekávání, že růst ekonomiky Spojených států ve třetím čtvrtletí prudce zpomalil.



Souhrnný index aktivity pro zpracovatelský sektor a služby v září podle předběžných údajů klesl na 54,5 bodu ze srpnových 55,4 bodu. Ocitl se tak nejníže od loňského září. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity.



Ekonomika se po narušení způsobeném pandemií nemoci covid-19 vrací do normálu. Podniky se ale potýkají s dlouhodobým nedostatkem surovin a pracovní síly. Nejprve panoval optimismus, že narušení dodavatelského řetězce se brzy srovná, mutace delta však zhoršila nedostatek některých surovin, které se primárně produkují v jihovýchodní Asii. Situaci zhoršuje také přetížení čínských přístavů, uvedla agentura Reuters.



Ekonomové očekávají v tomto čtvrtletí výrazné zpomalení růstu hrubého domácího produktu, protože se vytrácí příznivý vliv pandemické pomoci od státu. Ve druhém čtvrtletí americká ekonomika rostla ročním tempem 6,6 procenta, v tomto čtvrtletí by však podle některých odhadů mohla zpomalit až na 2,6 procenta.



Kvůli přetrvávajícímu napětí v dodavatelských řetězcích podniky platí stále vyšší ceny za vstupy. To ukazuje, že inflace by mohla zůstat ještě nějakou dobu vysoká, i když měsíční tempo růstu spotřebitelských cen v posledních měsících zpomaluje.



Centrální banka USA (Fed) ve středu zvýšila svoji prognózu inflace pro letošní rok na 3,7 procenta z dřívějších tří procent. Cílem banky je snížit inflaci na dvě procenta.



Dílčí index sektoru služeb podle průzkumu IHS v září klesl nejníže za 14 měsíců, a to na 54,4 bodu ze srpnových 55,1 bodu. Sektor služeb se na ekonomické aktivitě USA podílí více než dvěma třetinami.



Také zpracovatelský průmysl ztrácí dech. Index zpracovatelského průmyslu se snížil na 60,5 bodu z 61,1 bodu v předchozím měsíci. Průmysl má na ekonomické aktivitě podíl 11,9 procenta.