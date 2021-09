Britská centrální banka úroky nezměnila, čeká však růst inflace

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou hlavní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,1 procenta. Varovala však, že inflace bude v příštích měsících pokračovat v růstu, a to z velké části kvůli výraznému zdražování energie.



Pro zachování hlavní úrokové sazby na současné úrovni hlasovalo všech devět členů měnového výboru banky. Objem programu nákupů dluhopisů banka ponechala na 895 miliardách liber (zhruba 26 bilionů Kč). Dva členové výboru nicméně hlasovali pro to, aby se nákupy dluhopisů začaly omezovat, upozornila agentura AP.



Míra inflace v Británii se v srpnu zvýšila na devítileté maximum 3,2 procenta z červencových dvou procent. Podle centrální banky se inflace ve čtvrtém čtvrtletí dostane nad čtyři procenta. Dlouhodobým cílem banky je přitom držet inflaci na dvou procentech.



"Na pozadí vysoké poptávky po zboží a pokračujících problémů v dodavatelských řetězcích zůstávají globální inflační tlaky silné," uvedla centrální banka. "Objevily se určité známky toho, že tlaky na růst nákladů by mohly být trvalejší," dodala.