Slábnoucí americká stimulace a kurz dolaru v letošním roce

Dolar má za sebou slušný rok a zdá se, že by mohl posilovat i na počátku roku 2022. Zejména kvůli tomu, jak se bude vyvíjet monetární politika v USA ve srovnání s monetární politikou dalších významných centrálních bank. Pro Yahoo Finance to uvedl stratég DailyFX.com Christopher Vecchio, který se domnívá, že v případě Fedu došlo v určitém smyslu k posunu jak směrem k jestřábům, tak směrem k hrdličkám.



Zmíněný dvojí posun stratég vysvětluje tak, že trhy nyní sice čekají rychlejší nástup zvedání sazeb americkou centrální bankou, díky tomuto rychlejšímu nástupu ale může zároveň dojít k tomu, že celkový počet zvednutí sazeb a jejich celkový růst budou nižší. Prosinec přitom historicky nebývá pro dolar přívětivým měsícem, ale jak bylo uvedeno, expert čeká, že na počátku letošního roku bude dolar opět posilovat.



Vecchio tvrdí, že podle historického vývoje první dvě zvýšení sazeb v USA pomáhají dolaru posilovat, efekt ale slábne s dalším zvedáním sazeb. Což se může opakovat i nyní, protože ostatní centrální banky se budou postupně přidávat k Fedu, čímž se bude snižovat rozdíl v relativním nastavení monetárních politik. Velmi citlivé na zvedání sazeb v USA mohou být některé měny rozvíjejících se ekonomik a typickým příkladem by mohla být turecká lira. Jak vůbec stratég vnímá situaci v Turecku?



Vecchio míní, že Turecko nyní prochází učebnicovou měnovou krizí zahrnující mimo jiné vysoké dluhy a rostoucí inflační očekávání. Přitom se dá očekávat, že situace se ještě zhorší předtím, než se začne lepšit. Stratég poukázal i na to, že se turecký prezident drží názoru, podle kterého nízké sazby nepodporují inflační tlaky, přestože je tento názor v rozporu s tím, co tvrdí běžná ekonomická teorie a učebnice.



Na otázku týkající se inflace ve vyspělých zemích stratég reagoval s tím, že rok 2021 byl rokem mohutné stimulace včetně stimulace fiskální. To se ale letos změní, a to jak na rovině monetární, tak fiskální. Ve Velké Británii již dochází k utažení rozpočtů a fiskální impuls výrazně zeslábne i v USA. Na to poukazuje rovněž v následujícím grafu, který ukazuje vývoj jednotlivých položek pandemického programu vládní pomoci (jejich dopad na HDP):





Zdroj: Twitter



S polevující stimulací by podle stratéga měl slábnout i zájem o riziková aktiva typu meme akcií či kryptoměn. Bitcoin by ale posunem sentimentu měl trpět nejméně, nejvíce podle experta dolehne na „sekundární a terciální“ kryptoměny a jejich deriváty. „Pochybuji, že dogecoin bude mít dobrý rok, pokud jej ovšem na Twitteru nebude vychvalovat někdo, jako je Elon Musk,“ uzavřel stratég.



Zdroj: Yahoo Finance