Retailová meme mánie a otevřená Pandořina skříňka

Kam se bude ubírat „retailová meme mánie“ v roce 2022? Na tuto otázku odpovídal na CNBC Dan Egan, který působí jako ředitel pro behaviorální finance a investice ve společnosti Betterment. Takzvané meme akcie, které byly předmětem zájmu drobných investorů na sociálních sítích, představovaly významné téma roku 2021 a expert míní, že již byla „otevřena Pandořina skříňka“.



Otevřenou skříňkou Egan míní, že retailoví investoři se naučili, jak na sociálních sítích koordinovat své kroky tak, aby dosáhli svého cíle. Na druhou stranu ale expert poukázal na to, že tito investoři musí stále používat infrastrukturu zaběhnutých hráčů. A ti těží třeba z rostoucího objemu obchodů, který obchodování s meme akciemi přináší. Následující graf ukazuje, jak pandemie změnila chování retailových investorů - 54 % z nich obchoduje nyní více než před ní, zbytek své chování nezměnil nebo obchoduje méně:



Aktivita drobných investorů se u meme akcií často zaměřovala na tituly, na kterých měli velcí institucionální investoři otevřeno značné množství krátkých pozic a spekulovali tak na pokles ceny této akcie. Drobní investoři ale svými koordinovanými nákupy cenu poslali výš, čímž někdy donutili instituce k uzavírání krátkých pozic, což zvedlo ceny ještě více. Celá věc byla někdy prezentována jako souboj mezi drobným investorem a hedge fondy. Egan míní, že institucionální investoři jsou si nyní ale už vědomi toho, že velký objem krátkých pozic je pro retailové investory významným vodítkem a případným předmětem zájmu.

Podle Egana leží ceny na populárních meme akciích typu AMC stále dost vysoko, ale zájem o otevírání krátkých pozic je u nich z popsaného důvodu znatelně nižší než v minulosti. Vysoké ceny meme akcií jsou také výsledkem „dokonalé bouře“, kterou spustila pandemie tím, že lidé museli trávit více času doma, museli se vzdát některých zdrojů zábavy a zároveň měli finanční prostředky na spekulace. Ty se staly jejich novou zábavou, mimo jiné na meme akciích.



Nedojde zde k obratu ve chvíli, kdy Fed začne zvedat sazby? Expert míní, že k tomu skutečně dojde i proto, že někteří lidé začali investovat do akcií hlavně z toho důvodu, jak málo jim vynášely jejich spořící účty. Vyšší sazby by tak mohly způsobit opětovný odklon od rizikových aktiv. Na druhou stranu ale Egan míní, že drobní investoři jsou nyní ohledně investic vzdělaní jako nikdy předtím a mají také největší přístup k technologiím a informacím. Trend, kdy budou mít k dispozici stále více toho, co bylo dříve pouze doménou institucionálních investorů, bude nadále pokračovat. A projevovat se to může třeba v tom, že hlasy drobných investorů budou více slyšet i v oblasti ESG investování.



