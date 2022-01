Tesla loni zvýšila dodávky téměř o 90 procent, za čtvrté čtvrtletí zapsala rekord

Americká automobilka loni dodala na trh rekordních 936 172 elektromobilů, což je proti předchozímu roku nárůst o 87 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Odbyt za čtvrté čtvrtletí dosáhl 308 600 vozů, což znamená také rekord za tříměsíční období. Ten předchozí byl ze třetího čtvrtletí a činil 241 300 elektromobilů.

Vyrobených vozů je za loňský rok 930 422, za čtvrtleté čtvrtletí pak 305 840. Výsledky hospodaření oznámí později, poprvé v celoročním zisku byla za rok 2020.

Odbyt je část dodavatelského řetězce, která se vztahuje k dodání produktu od výrobce k prodejci. Není tedy totožný s prodejem, ale v případě Tesly se mu velmi blíží.

kombinuje odbytová čísla za své dražší elektromobily Model S a X a levnější Model 3 a Y. Firma ve svých zprávách neuvádí samostatně prodej a výrobu aut za jednotlivé regiony. Analytici na Wall Street podle společnosti FactSet odhadovali, že odbyt Tesly za čtvrté čtvrtletí dosáhne zhruba 267 000 elektromobilů.

Zakladatelem automobilky je podnikatel Elon Musk, který se angažuje i v dalších oborech, zejména v dobývání vesmíru. Podle aktuálního žebříčku miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, je Musk s odhadovaným majetkem 270 miliard dolarů (5,9 bilionu Kč) nejbohatším člověkem světa. Na druhém místě je zakladatel společnosti Jeff Bezos (192 miliard USD), třetí je ředitel francouzské společnosti specializované na prodej luxusních doplňků Bernard Arnault (178 miliard USD).



Na loňské valné hromadě akcionářů si Musk postěžoval, že kvůli problémům v dodavatelských řetězcích je obtížné zajistit si některé klíčové díly, jako jsou mikročipy. Ve druhém roce globální koronavirové pandemie dokázala zvýšit odbyt zejména díky tomu, že zvýšila výrobu ve své továrně v Šanghaji. Pomohly jí ale i technické změny u aut, která vyrábí v závodě v kalifornském Fremontu. Díky tomu se automobilka mohla bez některých součástí úplně obejít.



Loni v květnu například oznámila, že u vozů Model 3 a Model Y určených pro zákazníky v Severní Americe odstraní radarové senzory. Tato auta se nyní spoléhají na kamerový systém, aby mohla využívat prvky autonomního řízení, jako je jízda za provozu nebo udržování směru v jízdním pruhu.



Musk už dříve řekl, že v dalších devíti letech by chtěl zvýšit prodej elektromobilů na 20 milionů ročně. Aby se automobilka na taková čísla dostala, chystá se v letošním roce zahájit výrobu crossoverů Model Y ve své nové továrně v texaském Austinu. Pak chce otevřít další závod, a to v německé spolkové zemi Braniborsko.



Tesla nedávno přesunula své ústředí z Kalifornie do Texasu. Šéf podniku záměr oznámil v říjnu a na začátku prosince už byla změna hotová, poznamenal server finanční televize CNBC.

V prosinci také Musk na twitteru napsal, že závod v Texasu si postupně vyžádá investice za více než deset miliard dolarů (více než 218 miliard Kč) a že tam vznikne minimálně 20 000 pracovních míst přímo a dalších 100 000 nepřímo, tedy v návazných činnostech.

Navzdory ambicím a postupu při výstavbě závodu v Texasu automobilka odložila na rok 2023 plány na zahájení masové výroby svého užitkového vozu Cybertruck, jehož design charakterizují výrazné hrany. Dokončeny zatím nejsou ani automobil Semi a vylepšený vůz Roadster.

nyní kraluje prodeji aut na baterii ve Spojených státech a ve značné části světa. Očekává se ale, že jí celkový tržní podíl klesne, protože konkurence přichází se svými vlastními plně elektrickými modely. Například japonská chce investovat 35 miliard USD (přes 765 miliard Kč), aby měla do roku 2030 na trhu 30 bateriových modelů. Automobilka Rivian pak začala dodávat bateriové pick-upy a sportovně-užitkové vozy (SUV), zatímco zastavil příjem nových rezervací na svůj elektrický pick-up F-150 Lightning, protože už mu přišlo 200 000 objednávek.