Rozbřesk: Rubl na předválečných úrovních, aneb potěmkinovská stabilita

Rubl včera vůči dolaru zpevnil o více než 5 % a dostal se tak zpět na předválečnou úroveň pod 80 USD/RUB. Bezprostředně po začátku války na Ukrajině se přitom rubl propadl až nad hranici 150 USD/RUB a zdálo se, že ruská ekonomika má zaděláno na měnovou krizi. Navzdory tvrdým západním sankcím se však ruské měně v posledních týdnech daří nejen stabilizovat, ale dokonce i citelně posilovat.



Jedním z hlavních důvodů je omezená konvertibilita rublu (oproti předválečnému stavu). Ruská vláda totiž na prudké oslabení měny zareagovala přísnými kapitálovými kontrolami, kdy jsou například domácí exportéři povinni směnit 80 % svých devizových příjmů do rublů. Ruské domácnosti naproti tomu čelí limitům na množství deviz, které si mohou volně konvertovat (10 000 dolarů za 6 měsíců). Jejich motivaci držet rubly zároveň zvýšil prudký růst domácích úrokových sazeb na 20 %. Konečně, z Ruska nejsou schopni vyvézt kapitál ani mnozí zahraniční investoři, a to včetně těch, kteří investovali na moskevské burze cenných papírů.



Co je neméně podstatné, ruská ekonomika se aktuálně může chlubit rekordním přebytkem na běžném účtu platební bilance (za celý rok může dosáhnout až 250 miliard dolarů!). Jinak řečeno, masivní příliv deviz z prodeje ropy a zemního plynu dále pomáhá stabilizovat ruskou měnu. Vysoký přebytek na běžném účtu přitom nereflektuje pouze svižně rostoucí vývozy energií, ale také kolaps dovozů do Ruska, ať již z důvodu západních sankcí nebo slabé domácí poptávky.



A konečně obchodování s rublem je v posledních týdnech velmi mělké a jen málo likvidní, když mnohé západní banky přestaly zcela kótovat kurz USD/RUB. Stabilita ruské měny je tak zvláště křehká, a s ohledem na platné kapitálové kontroly možná až potěmkinovská. Osud rublu navíc stojí a padá s ochotou Západu dále financovat ruskou ekonomiku skrze platby za importy energií. Pokud by ustal masivní příliv deviz, stabilita rublu by byla v troskách…







*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera prožila relativně nudnou seanci a po většinu času se držela v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK. Českou měnu nikterak nevykolejil ani komentář viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého, podle něhož s námi bude vyšší inflace delší dobu, než jak naznačuje poslední (únorová) prognóza. Připomeňme, že novou “poválečnou” prognózu budou mít centrální bankéři na stole až na svém příštím květnovém zasedání.



Regionální Forex

Včerejší tisková konference prezidenta NBP Glapinského potvrdila stále relativně neutrální interpretaci současné vysoké inflace v Polsku, které je podle něj tažena primárně externími faktory (jen samotná válka na Ukrajině přidává k celkové inflaci 4-5 procentního bodu). Na adresu nastavení úrokových sazeb Glapinsky uvedl, že na jednu stranu není současná úroveň úrokových sazeb restriktivní, na straně druhé prezident NBP odmítl uvést terminální hodnotu, ke které by oficiální úroková sazba měla směřovat. Aneb podle slov Glapinského to tedy vypadá spíše tak, že NBP zůstává v opatrném módu a nehodlá se vydat jestřábí cestou, kterou pozorujeme například u ČNB. Tiskovka NBP byla tedy neutrálním vzkazem a to nehledě na to, že NBP doručila ve středu agresivní zvýšení sazeb o +100bps a cyklus utahování měnové politiky bude v Polsku pokračovat.



Eurodolar

Eurodolar ztrácí a to přesto, že hlasy z ECB začínají mít přece jenom poněkud více jestřábí tón (viz včera zveřejněný zápis ze zasedání). Euro však může být nervózní před prvním kolem prezidentských voleb ve Francii, jejichž výsledek je nejistý.



Akcie

Čtvrteční obchodní den byl ve znamení přerušení propadů z předešlých seancí. Technologický Nasdaq Composite uzavřel den tentokrát v zeleném pásmu a připsal si 9 b. Průmyslový Dow Jones Industrial Average přidal 87 b. a téměř smazal středeční ztrátu. Nejvýrazněji posílil health sektor, který přidal 2,0 % (PFE US +4,27 %, NVS US +0,83 %). Na opačném pólu se krčí sektor komunikací, který odepsal 0,4 % (VZ US -1,00 %, T US -1,25 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,3 % (34.583 b.), S&P 500 o 0,4 % (4.500 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,1 % (13.897 b.).