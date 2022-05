Víkendář: Úvahy o recesi předčasné, v USA inflace nad 2 % až do roku 2024

Dubnové predikce globálního růstu v letošním roce hovoří o 3,6 %, což je zdravé číslo. Pro Bloomberg to uvedla Gita Gopinath z vedení Mezinárodního měnového fondu. Podle ní existují rizika, nicméně na globální úrovni jsou úvahy o recesi „trochu předčasné“. Některé země ale mohou „vstoupit do technické recese“.



Ekonomka uznává, že z globálního hospodářství přicházejí v poslední době negativní signály. Týká se to například Číny a maloobchodního prodeje v této zemi. A k tomu se mění odhady toho, jak moc budou muset růst sazby ve snaze utlumit inflační tlaky. V této souvislosti pak padla otázka, zda je možné, že by Fed v září pozastavil zvedání sazeb a čekal, jak se bude dál vyvíjet situace v ekonomice a v oblasti inflace. Gopinath odpověděla, že inflace má ve Spojených státech již širokou základnu a nejde jen o příběh nabídkové strany ekonomiky.





Jelikož má tedy americká inflace i výrazný poptávkový rys, je pro Fed důležité, aby se snažil o co nejrychlejší snížení inflačních tlaků. Reálné sazby jsou přitom stále v kladných číslech a to znamená, že na ekonomiku působí akomodačně. „Nemyslím si, že by měli upustit od svého cíle, kterým je snížení inflace,“ dodala ekonomka. v následujícím grafu ukazuje vývoj inflace v USA u základních položek spotřebního koše. Podle banky se inflace v tomto segmentu již začala snižovat a podle predikcí by měla do konce roku prudce zeslábnout:



Zdroj: Twitter



Gopinath v rozhovoru uvedla, že podle posledních predikcí MMF by inflace v USA měla zůstat znatelně nad 2 % až do roku 2024. Dostaví se ale pokles ze současných vysokých hodnot. Ohledně globálního růstu ekonomka dodala, že na straně rozvíjejících se zemí existuje mezera mezi tím, kde by se nacházely, kdyby nebylo pandemie, a kde se nachází jejich potenciál nyní. Rozdíl v těchto dvou úrovních podle odhadů MMF dosahuje asi 5 % HDP a je mimo jiné výsledkem menší fiskální kapacity rozvíjejících se zemí, kvůli které nemohly tak podporovat ekonomiku a společnost během pandemie.



Bloomberg zmínil, že UBS nyní u Číny očekává růst ve výši pouhých 3 %, což ekonomka komentovala s tím, že šlo o výrazný růstový útlum. MMF z dubna predikuje 4,4% tempo růstu, ale podle ekonomky je pravděpodobné, že nyní by odhady byly níž. Pro USA fond momentálně čeká 3,3 %, což je „velmi zdravé číslo“. Na CNBC pak ekonomka odpovídala na dotaz týkající se globální monetární politiky. Zopakovala, že i přes očekávaný růst sazeb inflace pravděpodobně zůstane ještě nějaký čas nad 2 %. To s sebou nese riziko odkotvení inflačních očekávání.







Na dotaz týkající se stagflace ekonomka uvedla, že MMF očekává růst globální ekonomiky, který lze považovat za velmi zdravý. K tomu se přidává síla pracovního trhu a celkově je možné, že dojde ke snížení inflace bez pádu do recese. Významnou roli tu bude hrát právě trh práce. K němu ekonomka uvedla, že v Evropě jsou mzdové tlaky nižší, v zemích jako USA vyšší, participace přitom nedosahuje úrovní zaznamenaných před pandemií. Stále je totiž u části společnosti patrná neochota vrátit se do pracovní síly, ale expertka míní, že situace se lepší a mohlo by docházet k dalšímu růstu pracovní síly.



Zdroj: Bloomberg, CNBC