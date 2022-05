Americké hospodářství je stále silné a současná situace bezprecedentní, říká šéf JPMorgan

Šéf Jamie Dimon v odpovědi na otázku týkající se inflace a monetární politiky na Bloombergu uvedl, že v první řadě je dobré nezapomínat na současnou sílu americké ekonomiky. A také na to, že před dvěma lety dosahovala nezaměstnanost v USA 15 %. Nyní je sice jasné, že Fed měl zřejmě začít se zvedáním sazeb dříve, momentálně je podle experta třeba mu dát čas a inflace zase klesne.



Dimon míní, že pravděpodobnost hladkého přistání amerického hospodářství na svůj potenciál je v současnosti asi 30 %, pravděpodobnost krátké a mírné recese je podobná. Podle svých slov se nebojí toho, co Fed udělá, práci by mu ulehčila dobrá domácí politika americké vlády. Ta zahrnuje i regulaci a různé investiční projekty.



Dimon podle svých slov nemá rád výraz „bezprecedentní“, ale současná situace taková v některých ohledech skutečně je. Předcházela jí mohutná fiskální a monetární stimulace a kvantitativní uvolňování, které bylo samo o sobě novým krokem. Nikdy předtím si pak americká ekonomika neprošla kvantitativním utahováním, které nyní přijde a které podle experta bude mít značný dopad na tok kapitálu a různé sazby a výnosy.





Podle Dimona by nyní Spojené státy měly začít těžit více zemního plynu a ropy a vyvážet je do Evropy, která trpí nedostatkem energií. Míní, že to není krok jdoucí proti snahám o snížení emisí a posunu k obnovitelné energii, který zabere určitý čas. Dimon se domnívá, že v USA panuje určitý zmatek ohledně politiky, který se projevuje tím, že jednotlivé potřebné kroky na sebe nenavazují. Co se týče cen ropy, Dimon tvrdí, že na jejich výraznou změnu stačí, aby se jen relativně málo změnil objem těžby a nabídka na trhu.



Současná doba vede k tomu, že spolu na Západě spolupracuje celá řada zemí. Podle bankéře jde o nový jev a je třeba z něj udělat něco permanentního. Ohledně vývoje v Evropě uvedl, že ekonomové nyní počítají s 2 % růstem eurozóny. Na otázku, zda by se mohla dostavit recese, prostě odpověděl, že neví a že by musel hádat budoucnost. Podobně odpovídal na řadu dalších otázek týkajících se dalšího vývoje. S tím, že jeho práce je zajistit, aby byl stabilní firmou i v případě, že se věci zhorší.



Na otázku týkající se Číny Dimon odpověděl, že se nemůže nadále snažit zalíbit každému a Západ čistě kvůli objemu vzájemného obchodu potřebuje více než Rusko. To je také pro Čínu „složitým partnerem“. Západ by se podle bankéře neměl Číny bát, má hodně věcí, které ona nemá, ale je třeba s Čínou jednat. I zde je důležité, aby Západ postupoval společně. Dimon na závěr uvedl, že odmítá podporovat různé zákony a politické kroky. „Nenechám se do toho vtahovat,“ uvedl.



Zdroj: Bloomberg