Je velmi těžké dostat se do recese, když je spotřeba takto silná, říká šéf Pimco

Mark Kiesel, který působí ve společnosti Pacific Investment Management Co, hovořil na Bloombergu o svém výhledu pro americkou i globální monetární politiku a hospodářství (první část rozhovoru viz ZDE). Jaké pozice nyní drží, čemu se vyhýbá a které pozice drží nadvážené?



Americký spotřebitel podle experta sedí na obrovské zásobě hotovosti, nezaměstnanost se nachází mimořádně nízko a mzdy rostou. Spotřeba domácností přitom tvoří 68 % celkové americké ekonomiky a „je velmi těžké dostat se do recese, když je spotřeba takto silná.“ „Pokud hovoříme se společnostmi, které jsou vedoucím indikátorem, řeknou nám, že cítí silnou poptávku a jsou schopny zvyšovat prodejní ceny,“ řekl Kiesel. Patrné je to i na leteckých společnostech, či sektoru ubytování.



Největší růst ziskovosti se podle investora dá čekat v odvětvích, které budou těžit z dalšího růstu poptávky. To by mělo být například právě ve zmíněných hotelích či u leteckých společností. Pozitivně vidí expert třeba také banky. Prodává naopak cyklické firmy a firmy, na které doléhá růst cen energií. „Sedíme na hotovosti,“ dodal investor.



Kiesel zopakoval, že vysoká inflace je globálním jevem a není omezena pouze na Spojené státy. To znamená, že se mění globální monetární politika a následně finanční podmínky, což bude mít dopad na hospodářskou aktivitu. „To je důvod, proč jsme tak defenzivní,“ dodal. Výjimkou, co se týče trendu monetární politiky, pak podle něj nebude ani Japonsko, kde se doposud drží inflace stále na nízkých hodnotách. Zvedat by ji měl slabý jen a i v Japonsku tak podle experta sazby nakonec půjdou nahoru.



Následující graf ukazuje šedou křivkou vývoj indexu finančních podmínek v americké ekonomice. Měřítko je obrácené, pohyb směrem dolů tedy ukazuje jejich utahování, a naopak. Vyjma krátkého prudkého utažení na počátku roku 2020 docházelo již zhruba tři roky k jejich uvolnění, to se ale změnilo v posledních měsících. Graf porovnává finanční podmínky v USA s vývojem na rozvíjejících se trzích, které si v podmínkách amerického utahování „typicky nevedou dobře“.







Zdroj: Bloomberg, Twitter