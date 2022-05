Korekce akcií je součástí celého procesu utahování monetární politiky, míní Summers. Nastane v USA recese?

Jak další znatelné oslabování amerického akciového trhu ovlivní následné kroky tamní centrální banky? Na tento dotaz na Bloombergu odpovídal Larry Summers, který již delší čas varoval před inflačními tlaky a volal po utaženější monetární politice. Podle jeho názoru je určitý pokles akcií součástí aktuální politiky Fedu. Taková korekce totiž zvyšuje náklad kapitálu a právě to je cílem zvedání sazeb. Vyšší náklad kapitálu totiž působí negativně na investice a tlumí tím agregátní poptávku. Pokles cen akcií také snižuje bohatství amerických domácností a tím zase ovlivňuje jejich spotřebu. „Jde o záměr, ne o chybu,“ dodal ekonom.



Summers poukázal na to, že přenosové mechanismy mezi monetární politikou a reálnou ekonomikou jsou předmětem nejistoty a není tudíž jasné, jak moc budou sazby ještě muset jít nahoru, aby nastalo potřebné ochlazení ekonomiky. Není například zřejmé, jak se vyšší sazby Fedu budou promítat do realitního trhu. Centrální banka se nyní snaží dosáhnout „velmi složitého hladkého přistání“. Na jedné straně čelí riziku příliš tvrdého dosednutí a na druhé přestřelení ranveje. Tedy tomu, že by Fed nezvedl sazby dostatečně a přepálená ekonomika by držela inflaci na vysokých hodnotách.





Podle ekonoma je současná situace naprosto unikátní svou kombinací velmi vysoké inflace a zároveň mimořádně nízké nezaměstnanosti. On sám se podle svých slov domnívá, že s pravděpodobností dvou třetin nastane v USA během následujících dvou let recese. Nedochází ale ke znatelnému ochlazení již nyní? Summers míní, že trhy nyní hodnotí pravděpodobnost recese znatelně výš než před pár měsíci. Odráží se to například na poklesu cen akcií v maloobchodě či na růstu rizikových spreadů.



Následující graf ukazuje vývoj vedoucích ekonomických indikátorů, jejich poslední hodnoty ukazují na mírnější růst v krátkém období:





Zdroj: Twitter



Summers byl tázán na fiskální politiku a úvahy, podle kterých by k ochlazení ekonomiky mělo dojít i zvýšením některých daní. Podle jeho názoru jde v současném kontextu o rozumné úvahy, protože přehřívající se ekonomika je právě tou situací, kdy je namístě zvyšovat daně. A zejména u bohatší části společnosti. Summers tak podle svých slov nechápe výhrady, které proti takovému kroku má například šéf Amazonu Jeff Bezos.

A co návrhy, podle kterých je součástí inflačních tlaků i rostoucí tržní koncentrace v americké ekonomice, tudíž je i v rámci snahy o snížení inflace vhodné přistoupit ke změnám v regulaci? Na tuto otázku Summers odpovídal ve druhé části rozhovoru, kterou přineseme i zde.



Zdroj: Bloomberg, Youtube