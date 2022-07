Výsledková sezóna a další kámen úrazu: energetická krize

Sotva si uvykli na obrázek uhánějící inflace a hrozbu recese, stojí před investory nová hrozba v podobě globální energetické krize v případě, kdyby Rusko zastavilo plynové dodávky do Evropy. Korporátní zisky by v takovém případě mohly klesnout o 10 až 15 procent a ohrozit rally evropských akcií. Citlivé na případné narušení dodávek by byly především firmy v zemích od Německa po Itálii a sektory jako průmysl a chemický sektor, napsala agentura Bloomberg.

Podle finančního analytika Danniho Hewsona ze společnosti AJ Bell bude toto téma viset na probíhající výsledkové sezóně jako závaží a nadále vysoké ceny ropy budou působit jako brzda na tržní sentiment. „Dlouhá, chladná zima by mohla představovat velký tlak na marže,“ domnívá se tento expert s poukazem na hrozbu přídělového systému na plyn, jehož ceny jsou už teď pro velké odběratele neudržitelné.

Evropské akcie klesly, když ceny plynu vyletěly nahoru:

Analytici nyní u firem v Evropě a USA předpokládají, že zisky za druhé čtvrtletí jim vydržely i přes rostoucí náklady, zpomalující hospodářskou expanzi a jestřábí centrální banky.

Podle ekonomů UBS Group ale evropské zisky mohou klesnout v případě zavření ruských kohoutů o více než 15 procent. předjímá mírnou hospodářskou recesi pro zisky 10% sesun v příštích 12 měsících. Experti také očekávají, že „energetický šok“ bude pro region představovat útlum.

Dopad na korporát je vidět na německém plynovém gigantu Uniper, jehož akcie se letos propadly o zhruba 70 procent. Podnik se snaží dohodnout s vládou v Berlíně na balíku pomoci. Podle nejnovějších spekulací, s nimiž přišel Reuters, by Uniper podle podmínek dojednávaného záchranného balíčku mohl přenést část z vyšších nákladů na spotřebitele. Hodnota balíčku by se mohla pohybovat kolem středních jednotek miliard eur.

Podle Ulricha Urbahna, šéfa strategie multiaktiv ve společnosti Berenberg, asi utrží velkou ránu i evropské průmyslové firmy za předpokladu, že nebudou obnoveny dodávky plynu v původním rozsahu. Chemický průmysl je další na ráně, hlavně pokud bude Evropa nucena zemní plyn přidělovat. Tato eventualita přiměla analytiky Chase ke snížení odhadů zisků na akcii pro rok 2023 pro diverzifikované chemické společnosti v průměru o 28 procent.



Možné snížení produkce chemikálií kvůli omezenějším dodávkám plynu by na druhou stranu mohlo vést k utaženější nabídce a lepší schopnosti jednat o cenách, napsal tým v čele s Mislavem Matejkou. V nejlepší pozici by při takovémto scénáři byla německá .



Státy #EU by měly omezit spotřebu plynu o 15 %. Česko se v úsporách možná vejde do dvojnásobku #plyn - https://t.co/NG7Go1Gfoz pic.twitter.com/k2U7uJbXyA

Pro americké firmy by evropská energetická krize už takový problém nebyla, domnívá se Emmanuel Cau z . I když obavy z tohoto scénáře se mezi americkými investory objevují, USA nemají masivní expozici na Evropu a navíc se zdá, že hodně už je zapečeno do cen, dodal.Analytici společnosti Benchmark mají za to, že poptávka po zemním plynu dokáže odolávat recesi. Jay Hatfield z Infrastructure Capital Advisors, kde je generálním ředitelem, očekává, že americký vývoz ropy , zemního plynu, hnojiv, chemikálií, kovů a obecné zpracovatelské produkce poroste. „USA mají 80procentní výhodu v nákladech na energie nad Evropou a většinou zbytku světa,“ podotkl.I když ropa sestoupila v červenci zpět k cenovce sto dolarů za barel, jsou ceny ropy historicky vysoko, což pro firmy i domácnosti znamená větší účty za energie. Vyšší ceny ropy komodit od ruské invaze na Ukrajinu by globálním energetickým kolosům měly pomoci doručit výjimečné druhé čtvrtletí. Podle očekávání se zisky v energetickém sektoru indexu S&P 500 více než ztrojnásobily. Ochutnávkou budiž úterní čísla od , který vykázal největší zisk za skoro čtyři roky. Také v Evropě jsou energie jedním ze dvou sektorů, kde dochází i nadále k vylepšování odhadovaných zisků.

Energetický sektor by měl letos doručit zřejmě rekordní zisky:

Pro investory je nicméně většina rizik vyskládána směrem k poklesu. „Energetická krize je určitě velice, velice závažná a evropských trhů se dotýká více než jiných,“ poznamenala analytička Marija Veitmane v Global Markets. „Vyhlídky pro evropskou ekonomiku jsou už tak problematické, a vysoké náklady na energie tomu nepomáhají,“ dodala s tím, že regionální akcie doporučuje v portfoliích podvažovat.

Zdroje: Bloomberg, ČTK