Gazprom je připraven dostát svým závazkům, kapacita Nord Stream 1 se ale může snížit, prohlásil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že ruská státní plynárenská společnost Gazprom je připravena dostát svým závazkům ve vývozu plynu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šéf Kremlu zároveň varoval, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se mohla dále snížit kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení, píše Reuters.



Před novináři po své návštěvě Teheránu šéf Kremlu podle ní rovněž uvedl, že Gazprom nenese vinu za snížení tranzitní kapacity plynu. Západní země se snaží svalit vinu za své chyby v energetické politice na Rusko, zejména na Gazprom, prohlásil podle agentury TASS. "Gazprom vždy plnil, plní a hodlá plnit všechny své závazky," uvedl Putin.



Gazprom, který vývoz plynu potrubím z Ruska zajišťuje, v posledních týdnech snížil dodávky přes plynovod Nord Stream 1 o zhruba 60 procent, svůj krok zdůvodňuje technickými problémy, respektive opožděným návratem kompresorové turbíny ze servisu, který v Kanadě prováděla německá společnost Energy.



Zdržení zapříčinily sankce, které západní země uvalily na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Kanada uvedla, že v neděli odeslala po opravě turbínu do Německa. V úterý Putin uvedl, že Gazprom dosud neobdržel "oficiální dokumenty" k dovozu turbíny z Kanady.



Evropská komise (EK) neočekává, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovaném čtvrtečním ukončení údržby znovu spuštěn, řekl novinářům v úterý eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. Jeho komentář přišel poté, co Reuters informoval, že ruská plynárenská společnost Gazprom nejméně jednomu významnému zákazníkovi v Evropě sdělila, že kvůli mimořádným okolnostem nemůže zaručit dodávky plynu. To zvýšilo v Evropě obavy, že provozovatel plynovodu po pravidelné údržbě možná přepravu suroviny už neobnoví.



Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.