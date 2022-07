Summary: Roche navýšil tržby nad očekávání trhu

EVROPA:



Holding (Investiční tipy)



Celkové tržby vyrostly o 5 % yoy na 32,3 mld. CHF, přičemž predikce udávaly hodnotu 31,9 mld. CHF. Hlavní farmaceutická divize vyrostla o 3 % yoy na 22,3 mld. CHF při stejném konsensu. Paleta tří novějších produktů Ocrevus (skleróza; +20 % yoy), Tecentriq (rakovina močového měchýře; +3 % yoy) a Hemlibra (hemofilie; +30 % yoy) dokázala svým růstem vyvážit poklesy tržeb tradičnějších produktů, které čelí konkurenci levnějších biosimilárních léčiv. V menší diagnostické divizi vyrostly tržby o 10 % yoy na 9,9 mld. CHF (kons. 9,6 mld. CHF) díky pokračujícím silným prodejům testovacích setů na COVID. Vzhledem k tomu, jak silný byl loňský 1H21 a jak vysoká je tedy srovnávací báze, je dosažení 10% růstu skvělé.



Společnost zároveň potvrdila výhled tržeb pro tento rok, ve kterém počítá jen s jejich mírným růstem. To samé se má týkat čistého zisku na akcii a oboje odpovídá také konsensu trhu.



Akcie dnes obchodovaly víceméně beze změny.



P/E 22 = 15,6x; P/B 22 = 7,2x; DY 22 = 3 %



USA:



Alcoa 2Q22



Výrobce hliníku překonal ve třetím kvartálu očekávání trhu, nicméně dopomohly mu k tomu i neprovozní položky. Úspěšný kvartál nicméně vidíme ve zpětném zrcátku a to, co máme na cestě před sebou, příliš dobré nálady nedodá. S hliníkem dolů o 30 % od března na ceně 3900 USD za tunu a rostoucí cenou elektrické energie bude třetí kvartál rozhodně náročný. A to si trh samozřejmě uvědomuje.



Americký producent bauxitu a hliníku zaknihoval tržby ve výši 3,6 mld. USD (+30 % yoy), čímž o 200 mil. USD překonal konsensus trhu. Prodejům pomáhalo i vyhlazení logistických problémů v Severní Americe, kde donedávna chyběly vlakové soupravy pro přepravu nákladu. Velké překvapení se odehrálo na úrovni čistého zisku na akcii, který vyskočil na 2,67 USD (+80 % yoy) a predikce překonal o 30 centů. Nicméně provozní zisk EBITDA vyrostl o 50 % yoy na 0,9 mld. USD a přesně se trefil do konsensu trhu, takže čistý zisk podpořily neprovozní položky.



Vzhledem k tomu, že objem prodejů napříč celou společností meziročně dále klesá, růst tržeb jde na vrub čistě meziročně prudce rostoucí prodejní ceně. Průměrná prodejní cena za metrickou tunu hliníku se drží těsně pod 3900 USD (+70 % yoy; +0 % qoq). Lze však očekávat, že ve třetím kvartálu se situace zhorší. Cena futures hliníku je od konce března dolů o 30 % na 2400 USD za tunu a z druhé strany bude na marže tlačit rostoucí cena elektřiny. Analytický konsensus pro třetí kvartál udává EBITDA na úrovni 510 mil. USD, což by značilo 30% meziroční propad.



Pro celý rok 2022 snížil management své odhady prodejů bauxitu (-2 mil. tun na 44,5 mil.) i oxidu hlinitého (-0,6 mil. tun na 13,7 mil.). Alespoň u klíčového hliníku zůstáváme na 2,5 mil. tun. Ve všech třech případech se ale jedná o meziroční pokles.

Akcie mírně klesají pod včerejší zavírací cenu.



2Q22



Kvartální výsledky Tesly jsou trochu rozpačité. Prodeje automobilů zpomalily (bylo ostatně načase), nicméně vzhledem k tomu, co vidíme ve zbytku sektoru, je 30% meziroční růst impozantní. Hrubá marže šla kvůli rostoucím cenám výrobních vstupů a uzavřené šanghajské továrně dolů, pořád je však na poměry sektoru vysoká. Kontroverzní prodej Bitcoinu osobně nevidíme zas tak dramaticky, protože na rozvaze ani nikdy být neměl. Suma sumárum zvládá extrémně náročnou tržní situaci vlastně docela dobře. Nadále však zůstáváme bokem kvůli přehnané valuaci. P/E 22 na úrovni 62 nedává v automobilovém sektoru žádný smysl.



Tržby vyrostly meziročně o 40 % na 16,9 mld. USD, čímž se přesně trefily do konsensu trhu. Profitabilita bohužel dostala ťapku především kvůli zavřené továrně v Šanghaji, což zvedlo jednotkové náklady. Rostoucí průměrná prodejní cena (+13 % yoy) nedokázala tento efekt vyvážit a hrubá marže automobilové divize poklesla o 0,5 p.b. yoy na 27,9 % (26,2 % ex-RC). Kontrola provozních nákladů nicméně zvedla provozní marži o 3,5 p.b. yoy na 14,6 % a čistý zisk na akcii vyskočil o 55 % yoy na 2,27 USD a konsensus tím překonal o cca 50 %. Po odečtení odměn pro zaměstnance formou akcií klesne čistý zisk na akcii na 1,95 USD (+0,93 USD yoy).



Samotných automobilů dodala ve 4Q cca 255 tis. (+30 % yoy), což je ve světle problémů ostatních automobilek opět úctyhodný výsledek. Zpomalení růstu je samozřejmě odrazem i zavřené čínské továrny, která nemohla vyrábět kvůli lockdownům. Motorem růstu byly samozřejmě prodeje levnějších řad 3 a Y, které vyrostly o 20 % na 295 tis. Prémiové řady S a X dál nabíhají (16 tis. kusů) a pomalu se přibližují normálním číslům. Pomalejší prodeje, než výroba přispěly k mírnému růstu zásob automobilů, které se posledních pár kvartálů nebezpečně tenčily a nyní jsou zpátky na 4 dnech.



Výhled není třeba rozebírat, protože je pořád vágní a nicneříkající. Zmíníme možná jen, že analytický konsensus pro letošní dodané automobily prošel úpravou směrem dolů a nyní počítá s necelými 1,4 mil. kusy (+50 % yoy; na konci 1Q22 cca 1,45 mil. kusů).



Nyní pár slov ke kontroverznímu prodeji Bitcoinu. Společnost získala prodejem kryptoměny cca 940 mil. USD (75 % původně koupeného Bitcoinu je pryč), díky čemuž skončil volný cashflow na 620 mil. USD. Bez prodeje by tedy byl záporný. Tento postup samozřejmě vyvolává otázku, zda nefixluje svá čísla, aby vypadala na první pohled lépe. Na druhou stranu, na nestandardní postupy jsme si u Tesly už zvykli (emisní povolenky navyšující zisk) a Bitcoin zároveň nikdy ani na rozvaze být neměl. Tento krok tudíž vidíme jako návrat k normálu.



Druhým faktem je to, že potřebovala vykrýt nečekaný nárůst zásob o 1,4 mld. USD qoq, který mohl vzniknout kvůli zavřené šanghajské továrně. Nebýt toho, byl by volný cashflow kladný. Než tedy vyneseme rozsudek o tom, jak Elon Musk vede svoji firmu a jak pálí její peníze, počkáme si na klidnější kvartál. Za zmínku stojí také to, že legendární CEO Jack Welch byl známý tím, že kvartální výsledky „normalizoval“ vytvářením a rozpouštěním rezerv. Naším hlavním problémem tak zůstává na automobilový sektor surreálně vysoká valuace (P/E 22 = 62x!).



Akcie reagují na dosažená čísla růstem o 7 %.

P/E 22 = 62,2x; P/E 23 = 44,6x