Škoda je třetí nejprodávanější značkou v Evropě

Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509.400 vozů. V Evropě prodala 409.100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami za a Toyotu. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta. Automobilka to dnes oznámila v tiskové zprávě.



Tržby mladoboleslavské automobilky vzrostly o 10,4 procenta na 15,070 miliardy eur, což je v přepočtu 370 miliard korun. Provozní zisk se jí zvýšil o 11,8 procenta na 1,285 miliardy eur, tedy zhruba 31,5 miliardy Kč. Rentabilita tržeb pak dosáhla 8,5 procenta proti loňským 8,4 procenta. Investice klesly o 4,9 procenta na 783 milionů eur.



Výroba se zvýšila o 4,7 procenta na 572.900 vozů. Produkce zahrnuje i vozy dalších koncernových značek, které Škoda vyrábí.



"Za pozornost stojí, že na celkovém úspěchu v prvním pololetí mají podíl všechny typy pohonů. Náš přístup, kdy v současné éře transformace nabízíme klientům svobodu volby, se ukazuje jako správný. A výše poptávky dokládá, že i naše strategie elektrifikace je na dobré cestě: do konce června jsme přijali více než 120.000 objednávek na naše nové plně elektrické modely Enyaq a Elroq. Z desátého místa před několika lety jsme se tak dostali na třetí příčku mezi automobilovými značkami v Evropě, a to i díky tomu, že naše dodávky rostou rychleji než celý trh," uvedl předseda představenstva Škody Klaus Zellmer.



Na největším trhu v Německu Škoda dodala 100.700 vozů, což představuje meziroční nárůst o 10,5 procenta, v Británii zvýšila prodej o 16,5 procenta na 43.800 aut a ve Španělsku rostla o pětinu na 21.100 aut. V Česku automobilka zvýšila dodávky zákazníkům o 10,9 procenta na 45.800 aut. Celkem Škoda v Evropě dodala zákazníkům 72.000 elektromobilů a 21.400 plug-in hybridních vozů. Vysokou poptávku zajistily nové elektromobily Elroq a Enyaq i plug-in hybridní verze nové generace modelů Superb a Kodiaq s elektrickým dojezdem přes 100 km.



"V Turecku jsme zaznamenali dosud nejvyšší počet dodávek zákazníkům. Model Kylaq slaví v Indii mimořádný úspěch, celkový prodej na tomto trhu vzrostl o téměř 108 procent a dosáhl historického maxima. Dalším významným krokem je zahájení prodeje modelu Kushaq ve Vietnamu, který se vyrábí v novém závodu vybudovaném ve spolupráci s lokálním partnerem Thanh Cong Group," dodal člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn. V Indii Škoda prodala 33.300 aut, v Číně 7300 vozů.



Nejoblíbenějším vozem značky zůstává i přes pětinový pokles Octavia s 97.500 dodávkami, následovaná modely Kodiaq (64.800) a Kamiq (64.100). Na dalších místech jsou modely Fabia (60.400), Karoq (52.200) a Enyaq (38.700). Následují Superb, Elroq, Scala, Kylaq, Kushaq a Slavia.

(Zdroj: čtk, Patria)