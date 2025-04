Švýcarský výrobce léků Roche v USA investuje 50 miliard USD a vytvoří nová místa

Švýcarská farmaceutická společnost Roche investuje v příštích pěti letech ve Spojených státech 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Firma to oznámila v dnešní tiskové zprávě. Je to jedna z největších investic od firem, které se snaží přizpůsobit celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Investice vytvoří více než 12.000 pracovních míst. Z toho 6500 jich vznikne ve stavebnictví a 1000 v nových a rozšířených závodech firmy.



Investice Roche následuje po investici jiné švýcarské farmaceutické firmy, Novartis. Ta na začátku dubna uvedla, že ve Spojených státech investuje 23 miliard dolarů do rozšíření stávajících kapacit a výstavby nových. Významné investice v USA nedávno oznámily rovněž společnosti Eli Lilly a Johnson & Johnson.



Společnost Roche upřesnila, že její investice bude zahrnovat nové výzkumné a vývojové pracoviště a rozšíření stávajících výrobních závodů v Indianě, Pensylvánii, Massachusetts a Kalifornii. Po uvedení nových a rozšířených kapacit do provozu bude Roche z USA vyvážet více léků, než kolik jich do země dováží.



Roche má už teď v USA významné zastoupení. Má tam 15 výzkumných a vývojových center a 13 výrobních závodů, ve kterých pracuje více než 25.000 zaměstnanců.



Firma Roche byla založena v roce 1896 a patří mezi největší biotechnologické firmy na světě. Tržby firmy loni činily 60 miliard švýcarských franků (1,6 bilionu Kč). Spojené státy měly na celkových tržbách podíl téměř 48 procent.



Trump už několikrát zmínil záměr zavést cla na farmaceutické produkty. Chce tak farmaceutické firmy povzbudit, aby přesunuly výrobu do USA. Případné načasování a rozsah cel na léky zůstávají nejisté, jejich dopad by ale mohl být velký. Podle obchodní databáze OSN se loni do USA dovezly farmaceutické výrobky za téměř 213 miliard USD. Spojené státy jsou pro farmaceutický průmysl důležitým trhem.



Trump počátkem měsíce zavedl cla ve výši deseti procent na téměř všechny země světa a pohrozil i zavedením vyšších cel, která však o 90 dní odložil. Clo na švýcarský dovoz by podle vyšších cel mělo činit 31 procent.