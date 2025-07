Dohoda mezi EU a USA letos zpomalí růst českého HDP o 0,2 bodu, odhaduje MF

Obchodní dohoda mezi EU a USA, jejíž součástí jsou patnáctiprocentní plošná cla, podle rychlého hrubého odhadu ministerstva financí (MF) povede ke zpomalení růstu české ekonomiky v letošním roce o 0,2 procentního bodu a v roce 2026 o 0,39 bodu. ČTK to dnes sdělilo MF s tím, že růst českého HDP ale o tyto odhady automaticky nezpomalí.



Negativní efekt cel totiž mohou podle MF kompenzovat další faktory, jako například zlepšení letošního vývoje české ekonomiky nebo očekávané pozitivní dopady německého fiskálního balíčku v roce 2026. Cla by měla platit od pátku 1. srpna 2025.



Obchodní dohoda mezi unií a Spojenými státy, jejíž základní rámec v neděli oznámili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, zavádí plošná cla 15 procent na dovozy většiny zboží z EU do USA. Na některé komodity, kterými je například ocel nebo hliník, je i nadále uvaleno dovozní clo 50 procent. Jiné komodity jako jsou vybrané chemikálie, léčiva nebo kritické suroviny, jsou od cla osvobozeny úplně.



Ministerstvo financí aktuálně připravuje srpnovou makroekonomickou predikci, kterou představí ve čtvrtek 21. srpna. "Ta bude patnáctiprocentní cla již reflektovat, nicméně vzhledem k tomu, že nám dosud nejsou známy všechny dílčí položky, které by byly od cla osvobozeny, může tento odhad do jejího vydání ještě doznat změn," uvedlo ministerstvo.



MF letos v dubnové prognóze očekávalo hospodářský růst dvě procenta po loňských 1,1 procenta. Ve srovnání s lednovou predikcí svůj výhled zhoršilo o 0,3 procentního bodu, a to zejména kvůli dopadu amerických cel na automobily, ocel a hliník. Prognóza vedle sektorových cel zohlednila také desetiprocentní všeobecná cla, která USA uplatňují proti většině zemí světa.



Nezapočítávala ale dvacetiprocentní všeobecné clo vůči EU, které Trump počátkem dubna vyhlásil, ale o pár dní později oznámil jeho odložení o 90 dnů. Pokud by všeobecná cla 20 procent platila, vzrostl by podle dubnové předpovědi MF letos český hrubý domácí produkt o 1,6 procenta.