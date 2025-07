Rozbřesk: Obchodní „nevýhra“ Evropské unie

Nová obchodní dohoda mezi EU a Spojenými státy se dá interpretovat různě – asi nepřiléhavějším popisem je klausovská „nevýhra“. Ano, Evropa nebude čelit vyděračské 50procentní sazbě, ale pouze 15procentní, a to i na klíčový dovoz automobilů (pokles z 27,5 %) a zřejmě i na objemově největší farmaceutický sektor. Oproti tomu ale stojí fakt, že dohoda skokově (zhruba čtyřnásobně) zvyšuje celní zátěž evropských vývozů. Navíc se EU zavázala k mohutným investicím v USA a výraznému navýšení nákupů energií a obranné techniky.

Tohle na první dobrou nezní jako férová dohoda. Efektivní celní sazba na dovozy amerického zboží do EU totiž zůstává beze změny na zhruba dvou procentech, dokonce mírně klesne, neboť americký prezident Donald Trump si vymohl snížení cla na dovoz automobilů z 10 procent na 2,5 procenta. Mohla EU získat výhodnější dohodu, například desetiprocentní clo jako Velká Británie, kdyby jednala asertivněji?

Těžko říct, neboť EU od začátku vyjednávání zvolila taktiku obchodního appeasementu, kdy fakticky nechala stranou své zbraně – kategorii služeb a zejména služby digitální. Práh bolesti evropských politiků byl jednoduše postaven vysoko a EU nebyla ochotna nést krátkodobě významně vyšší náklady v podobě vzájemné eskalace, jako například Čína. Objektivně je zároveň pravdou, že EU hrála s horšími kartami – především kvůli své vyšší závislosti na zahraničním obchodu, amerických technologiích, energiích a obraně.



Právě do těchto oblastí mají mířit masivní evropské nákupy. Máme však pochybnosti o jejich naplnění. Například u energií má jít každý z následujících tří let o dovozy v hodnotě 250 miliard dolarů, což je ale objem, který USA nebudou schopny dodat. Podobně pochybně vypadají investice v rozsahu 600 mld. USD, kde – jako v případě Japonska – nejsou známy bližší detaily a může tak jít spíše o PR číslo pro domácí publikum. Nakonec Japonsko včera oznámilo, že z plánovaných 550 mld. USD budou reálné investice činit zhruba jedno až dvě procenta...



Shrnuto, podtrženo, nová obchodní dohoda není žádným důvodem k oslavám, přičemž důležité bude sledovat jednání o jejich konkrétních detailech. Česká ekonomika se s vyššími celními sazbami dokáže popasovat – v letošním roce nadále odhadujeme cyklické oživení tempem okolo dvou procent. Uzavřením rámcové dohody se navíc může snížit nejistota na trzích i v rámci reálné ekonomiky, což je důležité pro investice.

Otázkou je ale dlouhodobý dopad včerejší dohody – pokud obchodní systém nestojí na jasných pravidlech (poválečný režim tímto fakticky zkolaboval), pak může kdykoli dojít k jeho dalším nežádoucím revizím. A scénářů, kdy může Trump chtít potrestat EU, si lze představit nespočet…



*** TRHY ***



Koruna

Česká měna včera na frontě s eurem lehce ztrácela a vrátila se na dohled hranice 24,60. Nová americko-evropská obchodní dohoda byla živnou půdou pro dolar, což se koruně nezamlouvá, ale zatím reaguje relativně umírněně. Tuzemská makro data přijdou na scénu až v pátek, proto bude koruna sledovat zejména vývoj situace na globálních trzích. Již ve středu je zasedání Fedu, které má potenciál dále ovlivnit eurodolar, a tedy i na jeho vývoj citlivý kurz české koruny.

Eurodolar

Eurodolar poněkud ospale, ale zato přesvědčivě reagoval na uzavření obchodní dohody mezi USA a EU, která nastavuje asymetricky výhodnější pozici pro USA (viz úvodník). Pokud se takto podaří USA uzavřít dohody i s Kanadou a Mexikem, tak to bude znamenat, že hlavní obchodní partneři přijmou minimálně 15procentní clo, aniž by se zmohli na jakoukoliv odvetu, což je samozřejmě pro americkou ekonomiku výhodné.

Dnes se zpět dostanou do hry data. Jednak bude zajímavé sledovat, jak dopadla americká obchodní bilance v červnu (ať již s ohledem na zavedená cla, tak s ohledem na odhad HDP, jenž bude zveřejněn zítra). Později odpoledne pak budou ve hře počty otevřených pracovních pozic v USA, což je jeden z důležitých údajů pro Fed.



Akcie

Americký akciový index S&P 500 včera oslaboval o 0,2 procenta. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiloval, a to o 0,1 procenta. Na konci včerejšího obchodního dne v USA jsme mohli vidět červená čísla navzdory pozitivním zprávám ohledně uzavření dohody mezi prezidentem USA Trumpem a EU ohledně celní politiky.

Trh poslední týdny na zprávy a spekulace týkající se celní politiky spíše nereagoval a vrací se k běžné volatilitě, čemuž napovídá i klesající index volatility VIX. Deeskalace obchodní války přináší pozitivní prostředí pro další vývoj akcií, avšak růst na pozitivních zprávách okolo tohoto tématu již nelze očekávat, protože trh tyto informace už zacenil.