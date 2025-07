Hollywoodská hvězda odstartovala další meme mánii. Hodnota firmy roste o stovky milionů

Za aktuální situace na trhu se může stát motorem rychlého růstu akcií téměř cokoliv. Ve středu se o tom přesvědčili investoři oděvní značky , když firma oznámila spolupráci s populární herečkou Sydney Sweeney. Akcie podniku od té doby stihly vyrůst o devět procent.

Hvězda seriálu Euphoria nebo filmu Anyone but you se stala hlavní tváří americké oděvní značky , která se zaměřuje na výrobu džínů. Firma, jejíž tržní kapitalizace skokově vzrostla o stovky milionů dolarů, se tak zařadila mezi ostatní meme akcie z minulého týdne.

Důraz na propagaci značky přichází v době, kdy se džíny opět stávají módním trendem, k čemuž například přispívá rostoucí popularita westernových stylů a country. „Sydney přináší nové kouzlo,“ řekla kreativní ředitelka firmy Jennifer Foyle. „My jen přidáváme bezchybný šatník, který společně s ní vytváří kombinaci lehkosti a rozpustilosti,“ řekla Foyle.

Podle Neila Saunderse z GlobalData Retail je angažování novodobé ikony, která si již stihla zahrát i v klipu skupiny The Rolling Stones, skvělým příkladem toho, jak rozvířit svět sociálních sítí. „Kampaň vyčnívá a evidentně svět zaujala,“ uvedl Saunders s tím, že investice do propagace džínů aktuálně dává smysl.

Další meme stock?

Široké povědomí o značce a vysoké procento akcií, které jsou obchodovány nakrátko, dělá z akcií ideálního kandidáta pro retailové investory posedlé meme stocky.

Aktuálně drží investoři spekulující na pokles ceny v krátkých pozicích přibližně 13 procent z celkového objemu obchodovatelných akcií. Není tedy překvapením, že se ticker společnosti objevil v diskuzích na redditovém fóru Wall Street Bets, které stojí za boomem meme akcií Game Stop a AMC v roce 2021.

Podle Davida Dvořáka z analytického oddělení Patria Finance stačí k odstartování rychlého růst jeden impuls. V případě je to právě nová tvář značky a reklamní videa, jež se stala senzací. „Čím víc se o dané akcii mluví, tím víc lidí ji nakupuje a její cena roste,“ píše Dvořák.

Dalším katalyzátorem pak je velké množství sázek na pokles akcií. Růst podkladového aktiva působí obchodníkům spekulujícím na jeho pokles značné ztráty a nutí je jejich pozice zavírat. Aby tyto pozice uzavřeli, musí dané aktivum nakoupit zpět, což vyvolává další nárůst ceny. Tento jev se označuje jako short-squeeze.

V posledních týdnech se pozornost retailových investorů prahnoucích po rychlém zisku soustředila zejména na firmu Opendoor Technologies. Po příspěvku investora Erica Jacksona, který firmu veřejně podpořil, vystřelila cena akcií během šesti dní o 312 procent.

Na tento pohyb reagovaly i další firmy. Například akcie Krispy Kreme minulý týden rostly během jediné obchodní seance o 39 procent, akcie výrobce akčních kamer GoPro během minulého týdne posílily dokonce o 75 procent.

Podle Dvořáka ale prudké růsty často střídají podobně rychlé propady. Podle něj není jasné, zda je o novou vlnu, či poslední záchvěv a návrat do normálu. „Jisté ale je, že meme stocks zůstávají opakujícím se fenoménem, který stírá hranice mezi investováním, komunitní hrou a hazardem,“ uzavřel.



Zdroj: CNBC, Patria, Yahoo Finance