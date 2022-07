Výsledky Twitteru před právnickou bitvou investory zklamaly

Výnosy Twitteru za druhé čtvrtletí investory neuspokojily a zarazily tak další polínko do ohně poté, co svádí právní bitvu s Elonem Muskem o svůj osud. Ještě před dvěma týdny byl připraven prodat společnost Muskovi za 54,20 dolaru za akcii, takže jeho finanční zprávy byly jen formalitou, protože se čekalo uzavření obchodu. Akcie v předobchodní fázi klesají o 2 %.





Výnosy klesly v reportovaném čtvrtletí o 1 % oproti předchozímu roku a značí tak první meziroční pokles od poloviny pandemie v roce 2020. Výnosy dosáhly 1,18 miliardy dolarů, přičemž odhad analytiků byl nastaven na 1,32 miliardy dolarů. Společnost jako důvod uvedla „brzdy reklamního průmyslu spojené s makroprostředím a také nejistota související s očekávanou akvizicí Twitteru“. získal během čtvrtletí 8,8 milionu nových uživatelů, v souladu s odhady analytiků.



Čistá ztráta Twitteru byla v daném čtvrtletí 270 milionů dolarů, tj. ztráta 35 centů na akcii proti čistému zisku 66 milionů USD a zisku na akcii 8 centů ve stejném období předchozího roku. V předchozích čtvrtletních výsledcích v dubnu stáhl svůj dřívější výhled a uvedl, že jej už neposkytne.



Twitter i Elon Musek se mezitím připravují na soudní proces, který se očekává v říjnu, během kterého požádá soudce, aby donutil generálního ředitele Inc. dodržet jeho kupní smlouvu na koupi společnosti za zhruba 44 miliard dolarů. Musk se 8. července pokusil z dohody vycouvat a tvrdil, že neposkytl informace o počtu falešných účtů, které na webu bují. ve své zprávě o výsledcích hospodaření zopakoval, že se domnívá, že falešné nebo spamové účty tvoří méně než 5 % jeho celkové uživatelské základny, což Musk opakovaně zpochybňuje.



Pokud by dohoda padla, podnikání Twitteru by mohlo mít potíže. Společnost si dříve stanovila cíl dosáhnout 315 milionů denních uživatelů do konce roku 2023 a ve stejném období zvýšit tržby na 7,5 miliardy dolarů ročně. V současné době ale není na cestě ke splnění svého cíle počtu uživatelů.



Stejně jako mnoho jeho vrstevníků z prostředí sociálních sítích také čelí velkému zpomalení výdajů inzerentů a rostoucí konkurenci ze strany TikToku. Snap byl včera předzvěstí potíží v tomto odvětví, když oznámil neuspokojivé výnosy a jako důvod uvedl inzerenty, kteří omezují rozpočty více, než se očekávalo, kvůli globální ekonomické nejistotě, a také vyšší konkurenci o ubývající marketingové dolary.





Zdroj: Bloomberg, Patria