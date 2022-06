Twitter podle médií hodlá Muskovi poskytnout údaje o aktivitách uživatelů

Americká internetová společnost podle zpráv médií hodlá poskytnout velké množství údajů o aktivitách uživatelů na její stejnojmenné síti podnikateli Elonu Muskovi. Ten se letos dohodl na převzetí Twitteru za 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč), později však pohrozil zrušením dohody, protože mu podnik odmítá poskytnout údaje nutné k posouzení množství falešných a spamových účtů na síti.



Zdroj listu The Washington Post uvedl, že nyní hodlá poskytnout Muskovi rozsáhlé údaje ohledně více než půl miliardy tweetů, které denně napíšou uživatelé sítě. Dodal, že údaje by mohly být poskytnuty už tento týden.



Twitter podle zdrojů agentury Reuters tato data prodává podnikům monitorujícím sociální média, Muskovi je ale poskytne zdarma. Společnost nicméně podle agentury AP informace o plánovaném poskytnutí údajů nepotvrdila.



V pondělní Muskův právní zástupce Mike Ringler uvedl, že upírá Muskovi právo na získání údajů o falešných a spamových účtech. Dodal, že takový postup je porušením podmínek dohody a že Musk si vyhrazuje právo ji zrušit. Musk už minulý měsíc oznámil, že dohoda o převzetí Twitteru je dočasně pozastavena a že čeká na údaje ohledně podílu falešných a spamových účtů.



Musk se na převzetí společnosti dohodl v dubnu. Slíbil, že podnik ozdraví, zvýší počet uživatelů a umožní větší svobodu slova. Za jednu ze svých priorit označil vymýcení automatického rozšiřování spamů.



Musk se na převzetí dohodl s vedením společnosti , transakci ale ještě musejí schválit akcionáři a regulační orgány. Podle podmínek dohody obdrží akcionáři Twitteru za každou kmenovou akcii 54,20 USD. Společnost ve středu uvedla, že hlasování akcionářů o dohodě by se mohlo uskutečnit začátkem srpna.



Analytici už dříve upozornili, že Musk se možná snaží využít problematiku falešných účtů k vyjednání nižší kupní ceny. Cena akcií Twitteru na burze v New Yorku ve středu uzavřela obchodování na 40,44 USD. Nacházela se tak hluboko pod sjednanou kupní cenou.



Musk je šéfem automobilky a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku asi 216 miliard dolarů (zhruba pět bilionů Kč).