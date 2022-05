Investoři Twitteru žalovali Muska za to, že o navýšení svého podílu informoval se zpožděním

Investoři Twitteru zažalovali miliardáře Elona Muska za to, že se zpožděním informoval o zvýšení svého podílu ve společnosti. Informovala o tom včera agentura Reuters. Šéf Tesly, jenž za v dubnu nabídl zhruba 44 miliard dolarů (přes bilion Kč), ani jeho právní zástupce na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali. Společnost se odmítla vyjádřit.



Investoři uvedli, že Musk ušetřil 156 milionů dolarů tím, že do 14. března nezveřejnil, že koupil více než pět procent Twitteru. Podle žaloby podané ve středu u federálního soudu v San Francisku pokračoval v nákupu akcií i poté a nakonec začátkem dubna zveřejnil, že vlastní 9,2 procenta společnosti.



"Tím, že Musk otálel se zveřejněním svého podílu ve společnosti , se dopustil manipulace s trhem a nakoupil akcie Twitteru za uměle nízkou cenu," uvedli v žalobě investoři. Tím, jak Musk načasoval zveřejnění svého podílu, se již zabývá americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), informoval na počátku měsíce list The Wall Street Journal.



Zakladatel automobilky a nejbohatší člověk světa ve středu přislíbil dalších 6,25 miliardy dolarů (144,2 miliardy Kč) na financování nákupu Twitteru, což je podle Reuters známka toho, že pracuje na dokončení transakce. Minulý týden ji nicméně podmínil tím, že podloží důkaz, že podíl falešných a robotických účtů na této síti je pod pěti procenty.