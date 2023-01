Návrat dlouhodobě nízkých sazeb spíše nepřijde, domnívá se ekonom Larry Summers

Posledních třicet let doprovázel soustavný pokles sazeb, který trval až donedávna. Šlo o prostředí, kdy se velká část ekonomických úvah točila kolem takzvané dlouhodobé stagnace, kterou charakterizuje slabá poptávka a právě tlak na nižší sazby. Na Bloombergu o tom hovořil Larry Summers, který byl jedním ze zastánců teorie dlouhodobé stagnace. Co si myslí o návratu k tomuto prostředí a o dalším vývoji na trzích a v ekonomice?



Vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů v USA shrnuje následující graf. Postupně se dostaly až na mimořádně nízké hodnoty, ale poslední dva roky přišel jejich prudký růst. Nyní se pohybují na podobných úrovních jako před více než deseti lety:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Summers se domnívá, že nyní na trzích i v americké centrální bance převažuje názor, podle kterého nastane návrat do prostředí, které připomíná situaci před pandemií. Odráží se to mimo jiné v predikcích Fedu týkajících se reálných neutrálních sazeb, které se pohybují kolem 0,5 %. Podobné uvažování je podle ekonoma zřejmé z inflačních očekávání zabudovaných v cenách krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů.







Ekonom považuje zmíněný návrat za možný. Některé faktory, které vedly k prostředí dlouhodobé stagnace, jsou totiž podle něj stále přítomny, včetně nízkých cen investičního kapitálu, demografických sil či příjmové nerovnosti. K tomu ovšem Summers zmínil, že ke konci světové války také převládal názor, že se ekonomika vrátí do stavu před ní. K tomu ovšem navzdory rozšířeným očekáváním nedošlo. Summers pak podle svých slov odhaduje, že i přes zmíněné faktory tomu nyní bude stejně a návrat ke starému ekonomickému režimu nepřijde.



Podle ekonoma bude rozdíl ve vládních dluzích a rozpočtových deficitech, které by měly být vyšší než před rokem 2020. K tomu vzrostou investice firemního sektoru mimo jiné kvůli snaze o opětovný přesun výroby do domácích zemí. Své udělá i transformace směrem k udržitelným energiím. Rok 2023 pak bude podle ekonoma rokem, kdy dojde k širšímu pochopení toho, že starý režim se nevrátí a prostředí se dlouhodoběji změní.



Zdroj: Bloomberg