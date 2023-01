Směr cyklické akcie. S nákupem technologií by expert Credit Suisse ještě počkal

Jonathan Golub z se domnívá, že pravděpodobnost recese v USA je nyní nižší než před pár měsíci. Tento názor zakládá na klesajících inflačních očekáváních, které jdou ruku v ruce se silnějším růstem mezd. Tato kombinace spolu se stále silným trhem práce je pozitivní pro spotřebitele, a tudíž snižuje i pravděpodobnost recese. Jaký je stratégův celkový výhled pro příští rok?



Podle experta stojí snižující se pravděpodobnost poklesu amerického hospodářství i za rally, která přišla na podzim. Trhy jsou pak dokonce nastaveny na očekávání, podle kterých by inflace měla příští rok touto dobou klesnout k 2 %, tudíž by přicházela i výrazná změna v monetární politice americké centrální banky.



Trhy jsou na vývoj inflace a monetární politiku „fixované“ a popsaný vývoj by podle Goluba měl znamenat, že akcie si v následujících několika měsících povedou dobře. Index S&P 500 by pak měl podle příští rok uzavřít na 4050 bodech. K tomu stratég dodal, že zpočátku bude akciím vládnout optimismus kvůli vývoji inflace, ale ten může ve druhé polovině roku upadat kvůli pokračujícímu silnému růstu mezd.

Právě růst mezd může nakonec vést k tomu, že Fed bude utahovat více, než se nyní čeká, a to by se projevilo i na akciích. Na dotaz týkající se technologických akcií pak Golub odpověděl, že jejich dosavadní korekce bývá většinou připisována rostoucím sazbám, na které jsou tyto akcie citlivější než zbytek trhu. On sám ale vidí hlavní příčinu korekce jinde.

Stratég připomněl, že v období uzavírání ekonomiky prudce stoupla poptávka po řadě technologických produktů včetně nových počítačů. Když se pak ekonomika otevřela, nastal další strukturální posun v poptávce, tentokrát směrem ke službám. Předchozí vysoká ziskovost technologických firem tak nyní kvůli této změně trpí a podle stratéga to může trvat ještě několik čtvrtletí.



S nákupem technologií by tedy stratég ještě počkal, a pokud se v USA skutečně nedostaví recese, nebudou podle něj atraktivní ani defenzivní sektory, jako je zdravotní péče, utility či zboží běžné spotřeby. Lepší mohou být cykličtější sektory a Golub zmínil zejména energetiku. Podle něj byla jejich dosavadní rally tažena zejména ziskovostí, valuace tedy stále neleží nijak vysoko. Zajímavé mohou být i akcie spojené s cestováním, ale u leteckých společností může atraktivitu snižovat případný růst cen ropy.



Zdroj: Bloomberg