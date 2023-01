Summers: Fed by neměl přestat se zvedáním sazeb. Ekonomika zase tak silná není

Poslední čísla týkající se ekonomické aktivity v USA vypadají na první pohled dobře. Pokud ale věnujeme pozornost detailům, včetně toho, jak moc růstu pomáhá vývoj zásob, celkový obrázek je slabší. K tomu se přidávají osobní výdaje, které zaostaly za očekáváním. Celkově se tak ekonomika nachází ve „velmi nejistém stavu“, objevují se pozitivní, ale také méně pozitivní data. Pro Bloomberg to uvedl Lawrence H. Summers, který již v roce 2021 varoval před vysokou inflací a následně před tím, aby Fed příliš brzy nepřestal ve snaze o její snížení. Co ekonom radí nyní?



Následující graf ukazuje vývoj produktu v USA a růst rozděluje podle jeho hlavních komponent. Vedle zásob jej v posledním čtvrtletí minulého roku výrazně táhly nahoru spotřebitelské výdaje, proti působil trh s bydlením:





Zdroj: Twitter



Ekonom se domnívá, že americká centrální banka je momentálně kvůli smíšeným datům ve složité pozici. On sám by radil „udržet si maximální flexibilitu v prostředí, které se může vydat oběma směry.“ Summers odhaduje, že v lednu půjdou sazby nahoru o 25 bazických bodů. Šéf Fedu Jay Powell pak dělá dobře, když pozorně sleduje finanční podmínky. Právě ony představují přenosový mechanismus, který je mostem mezi monetární politikou a reálnou ekonomikou. A podle Summerse se v poslední době „výrazně pohnuly směrem k uvolnění“.



Monetární impuls směřující k ekonomice je tedy mnohem méně kontrakční, než by naznačoval přímý pohled na výši sazeb a jejich vývoj. Fed by tak podle Summerse neměl přestávat se zvedáním sazeb. Na stranu druhou by ale neměl hovořit o tom, že stojí pevně na cestě k dalšímu růstu sazeb.

Summers také v rozhovoru odpovídal na dotaz týkající se nápadu, podle kterého by Brazílie a Argentina měly vytvořit společnou měnovou unii. Podle ekonoma by cynik mohl takovou myšlenku přirovnávat ke dvěma opilcům, kteří se snaží navzájem podpírat. On sám by pak preferoval věci jako větší liberalizace vzájemného obchodu a odstraňování překážek ekonomické aktivitě.



Zdroj: Bloomberg