Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí

AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí

08.10.2025 16:08
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Valuace technologických firem zaměřených na umělou inteligenci rostou navzdory globální nejistotě – a podle Bank of England mohou být až nebezpečně přepálené, píše Bloomberg.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině
18.08.2025 15:40
Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině
Generální ředitel OpenAI Sam Altman se domnívá, že trh s umělou inteli...
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
15.09.2025 10:33
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
Bret Taylor, předseda představenstva OpenAI, vnímá současnou situaci k...
Bubliny bez pomoci
25.09.2025 17:14
Bubliny bez pomoci
Kdysi mě zaujaly výsledky jedné studie, ve které testované subjekty ob...
Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
05.10.2025 15:18
Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
V ekonomice probíhá na akciovém trhu raná fáze nového technologického ...
Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko
30.09.2025 16:51
Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko
Z evidentních důvodů se již nějaký čas srovnává současný stav akciovéh...
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
03.10.2025 15:59
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
JPMorgan se podle CNBC snaží přeměnit na banku intenzivně využívající ...
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
08.10.2025 10:55
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
Před dvěma týdny se Nvidia zavázala investovat až 100 miliard dolarů ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.10.2025
17:29Po sto letech tentokrát jinak?
16:08AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí  
15:20Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
14:53V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
14:32Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
13:03Miran z Fedu: Inflační tlaky půjdou dolů, potenciál americké ekonomiky nahoru
12:43Akcie ASML oslabují poté, co americký výbor navrhl širší zákaz prodeje zařízení na výrobu čipů do Číny
11:56Nezaměstnanost v září stagnovala, přibylo lidí bez práce i volných míst
10:55Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI  
10:30SoftBank kupuje robotickou divizi ABB, která měla původně jít na burzu. Akcie ABB na rekordu
9:47Maloobchodní tržby v srpnu zrychlily meziroční růst na 3,5 procenta
9:35Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy
8:55Rozbřesk: Euro pod tlakem francouzských problémů
8:52Havlíčkovy plány s ČEZ Distribuce, spotové zlato na rekordu a levnější verze Tesly  
5:53Proti AI trendu se nevyplácí bojovat. Kocovina ale jednou přijde, varuje Molavi z Goldman Sachs
07.10.2025
17:02Zdánlivý nezájem o hodnotové akcie
15:41Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
15:02Vládní akvizice pod Trumpem: Intel, těžaři, ocel. Další na řadě obrana?
13:33Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy  
11:56Ztratí dolar pozici bezpečného přístavu?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět