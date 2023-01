Ryanair ve třetím kvartálu dosáhl rekordního zisku po zdanění a očekává silnou poptávku přes léto

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdings vykázala za třetí finanční čtvrtletí rekordní zisk po zdanění 211 milionů eur. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě na svém webu. Irské aerolinky, které jsou podle počtu přepravených cestujících největší v Evropě, očekávají silnou poptávku na letní období. Firma ve třetím kvartálu přepravila rekordní počet cestujících a potvrdila celoroční výhled.



Analytici očekávali, že zisk před zdaněním za období od října do prosince vzroste na 200 milionů eur. Výsledek výrazně překonal předchozí rekord, který činil 106 milionů eur za poslední tři měsíce roku 2017.



"Rezervace v tuto chvíli nevykazují žádné známky recese," uvedl finanční ředitel aerolinek Neil Sorahan. Ve druhém a třetím lednovém týdnu byly podle něj rezervace do Velikonoc a na letní období rekordní. Minulý týden oznámily silné rezervace na letní období konkurenční firmy Wizz Air a .



Irská nízkonákladová letecká společnost využila rychlého oživení po pandemickém útlumu odvětví a v posledních třech měsících roku 2022 přepravila rekordních 38,4 milionu cestujících. Očekává, že za celý finanční rok, který skončí 31. března, přepraví 168 milionů pasažérů. Předchozí předpandemický rekord činil 149 milionů cestujících. V příštím finančním roce by měl počet cestujících dosáhnout 185 milionů, uvedl šéf aerolinek Michael O'Leary.



Ryanair potvrdil svůj výhled zisku po zdanění za finanční rok v rozmezí od 1,325 do 1,425 miliardy eur. Sorahan uvedl, že je s tímto rozmezím "velmi spokojen". Odmítl se vyjádřit k tomu, zda dopravce ceny letenek v nadcházejícím létě zvýší v jednotkách procent.



"Vzhledem k tomu, že se nyní vracejí asijští turisté a silný americký dolar povzbuzuje Američany k poznávání Evropy, zaznamenáváme silnou poptávku," uvedl v prohlášení O'Leary. Slabá poptávka v Británii, hlášená dříve v lednu, podle něj zmizela. Mohla být způsobena stávkami v dopravě v zemi, dodal.