Nizozemsko v říjnu uzavře největší evropské plynové pole, ceny vyskočily o 30 %

Nizozemská vláda se chystá trvale uzavřít největší evropské plynové pole za méně než čtyři měsíce. Nizozemsko tak urychluje svůj harmonogram uzavření, který může omezit nabídkovou rezervu zemního plynu před příští topnou sezónou.



Pole Groningen na severovýchodě Nizozemska bude uzavřeno 1. října, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí, kteří si nepřáli být jmenováni, protože plány jsou zatím neveřejné. Kabinet přijme oficiální rozhodnutí později tento měsíc, uvedl mluvčí nizozemské vlády.

Nizozemsko dříve usilovalo o uzavření pole nejpozději do října příštího roku v závislosti na geopolitické situaci, ale úředníci čelili politickému tlaku kvůli následkům zemětřesení, které pokračující těžba způsobuje.

Od zahájení těžby v roce 1963 bylo pole klíčovým zdrojem plynu pro velkou část západní Evropy a také páteří nizozemských veřejných financí. Těžba v této lokalitě však také vyvolává obrovský odpor místních obyvatel, stovky zemětřesení od 80. let 20. století totiž poškodily již tisíce domů. Urychlení ukončení těžby přichází několik dní poté, co premiér Mark Rutte těsně přežil hlasování o nedůvěře po obviněních, že vláda necitlivě reaguje na stížnosti místních.

Nizozemské futures kontrakty na příští měsíc, které jsou referenčním produktem pro Evropu, vyskočily o více než 30 % výše. Uzavřením pole v Groningenu se totiž odstraňuje jedna z možností, jak potenciálně navýšit zásoby, pokud by se evropská energetická krize příští zimu zhoršila. Přestože se pole v Groningenu v současné době podílejí na celkové produkci plynu v Evropě jen malou měrou, jde o důležitou možnou zásobovací rezervu.

Ceny plynu byly v posledních dnech volatilnější v souvislosti s odstávkami v Norsku, které podněcovaly obavy o dodávky, a horkým počasím, které zvyšovalo poptávku.

Začátkem letošního roku se nizozemská vláda zavázala vynaložit na odškodnění obyvatel Groningenu během 30 let celkem 22 miliard eur. Podle Groningenského institutu pro důlní škody nahlásilo nějaké škody nejméně 127 000 z přibližně 327 000 domů v regionu. Od roku 2012 bylo v oblasti zbouráno více než 3 300 budov, protože se kvůli zemětřesení staly nebezpečnými.

Nizozemská vláda může v příštím roce také demontovat plynové vrty tím, že je zalije betonem, uvedl jeden ze zdrojů agentury Bloomberg. Do října bude z groningenského pole vytěženo maximálně 2,8 miliardy metrů krychlových plynu, protože v současné době funguje na pilotní režim, což znamená, že nyní pracuje na minimální úrovni.

Rozhodnutí o uzavření není zcela nezvratné, uvedly zdroje Bloombergu. Pokud by došlo k další energetické krizi nebo velmi chladné zimě, trvalo by znovuotevření vrtů asi dva týdny, uvedly. To je dost času na to, aby vláda mohla své rozhodnutí zvrátit v závislosti na předpovědi počasí.

Zdroj: Bloomberg