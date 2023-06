ECB zvýšila základní úrok o čtvrt bodu na 4,00 procenta, maximum za 22 let

Evropská centrální banka (ECB) na svém dnešním zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Rada guvernérů rozhodla o zvýšení úroků poosmé za sebou a naznačila možnost dalšího zpřísnění měnové politiky, kterým se snaží vrátit inflaci ke stanovenému dvouprocentnímu cíli. ECB to uvedla v dnešním sdělení.



"Inflace se snižuje, ale předpokládá se, že zůstane příliš dlouho vysoká," řekla na tiskové konferenci šéfka ECB Christine Lagardeová. "Jsme odhodláni zajistit, aby se inflace včas vrátila k našemu střednědobému cíli dvou procent," dodala. Dnešní zvýšení sazeb odráží podle ní aktualizované hodnocení výhledu inflace, dynamiky základní inflace a síly transmise měnové politiky.



Depozitní sazba, tedy ta, za kterou si mohou banky u ECB bezpečně uložit přebytečné peníze, se zvýšila rovněž o čtvrt procentního bodu a je na 3,50 procenta. Je tak nejvýše od roku 2001. Analytici podle agentury Reuters zvýšení o čtvrt procentního bodu očekávali a s dalším růstem úroků ve stejném rozsahu počítají i v červenci.



ECB zahájila zvyšování úroků loni v červenci. Minulý měsíc však zvyšování sazeb zpomalila na čtvrt procentního bodu. Ani rekordní zvýšení úroků od července však nedokázalo dostat inflaci k dvouprocentnímu cíli.



Inflace už se několik měsíců snižuje díky nižším cenám energiím a rekordnímu růstu úroků. Zůstává však nadále vysoká, v květnu v eurozóně klesla na 6,1 procenta, což je více než trojnásobek cíle ECB. Také očištěná inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií, teprve začíná zpomalovat. ECB nyní očekává, že inflace zůstane nad jejím cílem až do roku 2025.



ECB zároveň zvýšila výhled inflace na letošní a na další dva roky o 0,1 procentního bodu. Letos podle ní inflace bude činit 5,4 procenta a v příštím roce tři procenta. V roce 2025 zpomalí na 2,2 procenta, očekává ECB. Na letošní a příští rok předpovídá pomalejší hospodářský růst. Letos odhaduje růst hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny na 0,9 procenta, příští rok na 1,5 procenta. Oba údaje jsou nižší o 0,1 procentního bodu, než čekala ECB v březnu. Na rok 2025 počítá centrální banka s růstem HDP o 1,6 procenta, což je beze změny proti březnové prognóze.



Americká centrální banka (Fed) ve středu na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru nechala podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 5,00 až 5,25 procenta. Přerušila tak sérii deseti zvýšení úrokových sazeb za sebou. Ve výhledu sice Fed naznačil, že do konce letošního roku se úroky pravděpodobně zvýší ještě o půl procentního bodu, pro investory je to však známkou toho, že současný cyklus zpřísňování měnové politiky ve vyspělých ekonomikách se blíží ke konci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7649 -0.1754 23.8232 23.7465 CZK/USD 21.8920 -0.3777 22.0315 21.8860 HUF/EUR 376.0014 1.1963 376.3900 371.2064 PLN/EUR 4.4749 0.6155 4.4778 4.4504

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7784 0.2268 7.7784 7.7315 JPY/EUR 153.0900 0.9486 153.2373 151.6667 JPY/USD 141.0250 0.6998 141.5080 140.8600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8578 0.2829 0.8581 0.8544 CHF/EUR 0.9773 0.1440 0.9790 0.9756 NOK/EUR 11.5156 -0.1725 11.6105 11.4721 SEK/EUR 11.6466 0.3615 11.6529 11.5909 USD/EUR 1.0856 0.2336 1.0860 1.0804

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4704 -0.0588 1.4778 1.4643 CAD/USD 1.3336 0.0976 1.3355 1.3318