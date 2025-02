BP ruší strategii snižování produkce uhlovodíků, ropy a plynu bude těžit více

Britská energetická společnost definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a na těžbu ropy a plynu se teď naopak zaměří více. Investice do těžby zvýší na deset miliard dolarů (240 miliard Kč) ročně. Firma to dnes uvedla ve své aktualizované dlouhodobé strategii, která znamená zásadní změnu vůči dosavadním plánům.



Firma v roce 2020 ve své tehdejší dlouhodobé strategii nastínila nejambicióznější plány ze všech firem v odvětví. Slibovala například, že do roku 2030 sníží těžbu ropy a plynu o 40 procent a urychlí produkci z obnovitelných zdrojů. Tyto plány tedy nyní vzaly zasvé. Energii z obnovitelných zdrojů se naopak bude věnovat méně.



Návrat k fosilním palivům je součástí záměru, který už loni nastínil generální ředitel Murray Auchincloss. Jeho strategie předpokládá, že firma se více zaměří na ekonomický přínos pro akcionáře a na zlepšení celkové finanční výkonnosti. Podnik razantně snížil objem plánovaných investic do aktivit souvisejících s přeměnou energetických zdrojů, proti původním plánům o více než pět miliard USD. Nově na ně bude vynakládat 1,5 až dvě miliardy dolarů ročně.



"Zvýšíme investice do průzkumu i těžbu, což nám umožní produkovat energii s vysokou ziskovou marží na roky dopředu. Ve zpracování se zaměříme na trhy, kde máme celkově vedoucí postavení," uvedl Auchincloss.



Za minulého šéfa Bernarda Looneyho firma stanovila odklon od fosilních paliv a rychlé zvyšování produkce obnovitelné energie, postupně ale z původních plánů slevila. Přestože strategie z roku 2020 počítala se snížením těžby a plynu do roku 2030 celkově o 40 procent, v roce 2023 vedení podniku plán změnilo a cíl snížení těžby uhlovodíků zmírnilo na 25 procent.