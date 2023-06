Coloseum se čísly vrací před covid. Tři nové restaurace, Caffé Pascucci a na burzu pro další kapitál

Skupina Coloseum Holding loni meziročně zvýšila tržby o 75 procent na 253 milionů korun. Zároveň snížila ztrátu o 44 procent na 60 milionů korun, když v roce 2021 měla ztrátu 108 milionů Kč. Ukazatel EBITDA, tedy provozní zisk před úroky, daněmi a odpisy, činil loni na konci roku minus tři miliony korun. Skupina chce letos snížit své zadlužení o 100 milionů korun prodejem nemovitostí v Průhonicích a sekundární emisí akcií v hodnotě 40 až 60 milionů korun na pražské burze Start. Novinářům to dnes řekl většinový majitel Jan Mužátko.



Skupina podle Mužátka z loňské emise akcií získala 35 milionů Kč, což bylo méně, než očekávali. I tak ale ocenil důvěru drobných investorů. Tržby loni podle něho rostly díky vyšším cenám i například snížení DPH na jídlo, které zavedla předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) v době pandemie koronaviru. Mužátko však zároveň poznamenal, že v době pandemie celá skupina kvůli omezením provozů a dalším opatřením naopak přišla o 650 až 700 milionů korun na obratu. Firma podle něho letos očekává, že tržby vzrostou až na 345 milionů korun, což je úroveň roku 2019 před pandemií koronaviru. Zisku EBITDA chce dosáhnout na úrovni 20 až 25 milionů Kč. V roce 2021 to bylo minus 41 milionů korun. "Mezi rokem 2021 a 2023 bude rozdíl takřka 70 milionů," řekl Mužátko.



Skupina chce letos svou finanční situaci stabilizovat. Prodej nemovitosti v Průhonicích má vynést více než 70 milionů korun. Firma počítá se splácením dluhu bance právě vydáním akcií. Chce také posílit svůj management o nový pětičlenný řídící tým. Skupině také letos podle Mužátka klesly výrazně náklady na energie a například cena plynu letos je o 500 procent nižší než loni. Poznamenal, že loni v červenci byly ceny energií nejvýše.



Skupina je na trhu 28 let a aktuálně do ní patří devět restaurací, čtyři poskytovatelé cateringových služeb, velkoobchod s potravinami a gastro zařízením, dvě kavárny a provozovatel letní scény. Mužátko vlastní 66procentní podíl ve skupině, druhý největší akcionář je investiční skupina WOOD & Company s podílem 15,6 procenta.



Od vstupu na burzu firma otevřela tři nové restaurace a spustila nový projekt Caffé Pascucci. Podle Mužátka totiž nechce řada lidí například chodit odpoledne na kávu do restaurace, proto firma u nově otevřené restaurace v obchodním centru Arkády otevřela zároveň kavárnu. Letos chce skupina otevřít další kavárnu v centru Prahy. Podle Mužátka chce skupina také mít frenšízy svých restaurací i kaváren. "Máme vyzkoušené frenšízy v Ostravě a Teplicích," řekl. Skupina je podle něj pro příchod dalších frenšízantů připravená a chce otevřít nejméně 40 poboček.



Restauracím skupiny loni vzrostly tržby o 93,5 procenta. Podle Mužatka tyto restaurace evidovaly loni meziročně o 220.000 více zákaznických účtů, na kterých bylo proti roku 2021 o 667.000 položek jídla a nápojů více. To je denní nárůst o 1829 položek, dodal.

Změny v DPH zdraží nápoje o více než deset procent, tvrdí majitel Coloseum Holding

Plán vlády na změny v DPH, které navrhla v balíčku na uzdravení veřejných financí, povede k růstu cen v restauracích,řekl dnes také Jan Mužátko. Ceny u nealkoholických nápojů a piva se podle něj zvednou o více než deset procent a u jídel nejméně o dvě až čtyři procenta. Podle Mužátka nezbyde podnikatelům nic jiného, než změny DPH promítnout do cen.



Vláda ve svém návrhu počítá s úpravou sazeb DPH ze současných tří na na dvě. Z desetiprocentní sazby na 21 procent má vzrůst daň na točené pivo, které se do druhé snížené sazby přesunulo v době pandemie koronaviru za vlády Andreje Babiše (ANO). Podle Mužátka to přispělo k růstu tržeb, které se jeho skupině zvýšily loni o 75 procent. Stále je však ve ztrátě 60 milionů korun, řekl.



Vláda počítá i se změnou daně na nealkoholické nápoje, které jsou nyní v restauracích v 15procentní sazbě a přesunout se mají do základní sazby 21 procent. Na jídlo v restauracích má být nově sazba 12 procent, nyní je deset.



V sítích restaurací Coloseum to podle Mužátka bude znamenat, že například cena pizzy se zvýší z 269 korun na nejméně 275 korun. Coca-cola bude stát místo 59 korun 65 korun a cena piva v restauracích se zvýší z 69 na 75 korun. Skupinu podle něj zasáhnou i změny v danění práce a úpravy dohod a vyšší pojistné. Ve vládním balíčku nemá velké pochopení ani pro rozhodnutí vlády nezavést spotřební daň na takzvaná tichá vína. "Neznám chudého vinaře," poznamenal.

První plnohodhotný rok po covidu



Podle skupiny Coloseum Holding je letošní rok z ekonomického pohledu první plnohodnotný rok po skončení opatření spojených s pandemií koronaviru. Od roku 2020 opakovaně Babišova vláda uzavírala restaurace a další provozovny, platila omezení otevírací doby nebo množství lidí v jednom podniku. Podle holdingu chybí restauracím stále dva až tři milion turistů ročně, což je proti roku 2019 propad o zhruba 30 procent.



Mužátko také upozornil na změny v chování českých zákazníků. Vysoká inflace přinesla snížení kupní síly, lidé si například nedávají k polednímu menu nápoje nebo pijí méně piva a výrazně to ovlivňuje hlavně menší podniky v regionech, míní. Krokem zpět bylo podle něj rovněž zrušení EET. Očekává, že se opět zavede.